Wttc, per la prima volta in Italia il Global Summit

08 Agosto 2025, 11:09

A settembre Roma ospiterà dal 28 al 30 la 25/a edizione del Global Summit del World Travel & Tourism Council (Wttc), l’evento più influente e prestigioso del calendario turistico mondiale, organizzato in collaborazione con il ministero del Turismo ed Enit, in partnership con il Comune di Roma e la Regione Lazio. Dunque per la prima volta l’Italia riunisce nella Città Eterna i top CEO e investitori del turismo.

I temi trattati spazieranno dall’intelligenza artificiale e dall’innovazione nei trasporti, alla croceristica, al wellness, agli sport e ai grandi eventi. Spazio anche al tema degli investimenti nel settore. Saranno esplorate anche nuove tendenze nella gestione delle destinazioni e nella cultura, il tutto immerso nella cornice della ‘grande bellezza’ italiana. I partecipanti potranno assistere a interviste e talk con ospiti illustri, nazionali e internazionali, i cui nomi saranno svelati nelle prossime settimane.

L’Italia – sottolinea il MiTur in una nota – non è solo una delle destinazioni più visitate al mondo, ma anche una delle più ammirate: siamo secondi in Europa per presenze turistiche, dietro soltanto alla Spagna, ma anche – per due anni consecutivi – la meta turistica con la migliore reputazione, in virtù di fattori come la visibilità e l’interesse dei portali turistici istituzionali, il “social appeal” e la qualità complessiva dell’offerta. Non solo: deteniamo anche importanti primati in specifici segmenti di mercato; per esempio, siamo primi in Europa e secondi al mondo nel turismo congressuale, con il maggior numero di città nella top 100 mondiale, ovvero 7.

ministero turismoromawttcWTTC Global Summit Eventi
Resta sempre aggiornato sul mondo del turismo!
Registrati gratuitamente e scegli le newsletter che preferisci: ultime news, segnalazioni degli utenti, notizie locali e trend di turismo. Personalizza la tua informazione, direttamente via email.
Iscriviti ora
seguici sui social

Articoli Correlati