Wttc, per la prima volta in Italia il Global Summit

A settembre Roma ospiterà dal 28 al 30 la 25/a edizione del Global Summit del World Travel & Tourism Council (Wttc), l’evento più influente e prestigioso del calendario turistico mondiale, organizzato in collaborazione con il ministero del Turismo ed Enit, in partnership con il Comune di Roma e la Regione Lazio. Dunque per la prima volta l’Italia riunisce nella Città Eterna i top CEO e investitori del turismo.

I temi trattati spazieranno dall’intelligenza artificiale e dall’innovazione nei trasporti, alla croceristica, al wellness, agli sport e ai grandi eventi. Spazio anche al tema degli investimenti nel settore. Saranno esplorate anche nuove tendenze nella gestione delle destinazioni e nella cultura, il tutto immerso nella cornice della ‘grande bellezza’ italiana. I partecipanti potranno assistere a interviste e talk con ospiti illustri, nazionali e internazionali, i cui nomi saranno svelati nelle prossime settimane.

L’Italia – sottolinea il MiTur in una nota – non è solo una delle destinazioni più visitate al mondo, ma anche una delle più ammirate: siamo secondi in Europa per presenze turistiche, dietro soltanto alla Spagna, ma anche – per due anni consecutivi – la meta turistica con la migliore reputazione, in virtù di fattori come la visibilità e l’interesse dei portali turistici istituzionali, il “social appeal” e la qualità complessiva dell’offerta. Non solo: deteniamo anche importanti primati in specifici segmenti di mercato; per esempio, siamo primi in Europa e secondi al mondo nel turismo congressuale, con il maggior numero di città nella top 100 mondiale, ovvero 7.