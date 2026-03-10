Istat: Sud e Isole guidano il boom dell’agriturismo

Nel 2024 le aziende agrituristiche sono 26.360 (+0,9% rispetto al 2023) con una crescita più elevata nel Mezzogiorno (+2,5%) e in particolare nelle Isole (+6,1%). Secondo l’Istat è in crescita anche il valore economico del settore: +3,3% rispetto al 2023 per un totale di 1,93 miliardi. Gli agrituristi sono 4,7 milioni (+4,3% rispetto al 2023), di cui il 54,8% stranieri. Il 72% sceglie le strutture del Centro e del Nord-Est. La presenza degli agrituristi è concentrata sul territorio: 382 Comuni (il 7,6% del totale) ospitano il 42% degli agrituristi. In crescita, +4,3% rispetto al 2023, le aziende che abbinano l’offerta di alloggio e degustazione. Nelle Isole la crescita delle aziende che offrono alloggio-degustazione è del 9,8%.

“I dati Istat certificano come l’agriturismo continui a rappresentare uno dei pilastri del turismo italiano, ma il lieve incremento registrato nel 2024 non deve farci adagiare sugli allori: molte imprese oggi resistono più che crescere, e senza interventi mirati rischiamo di compromettere il futuro di un comparto strategico per i territori rurali”, commenta il presidente di Agriturist, Augusto Congionti secondo cui, “per potenziare il settore, servono misure politiche nazionali e regionali che riducano gli adempimenti amministrativi, sostengano la multifunzionalità agricola, intervengano sui costi energetici e sul lavoro stagionale”.