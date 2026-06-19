GO4SEA in Tour 2026, si chiude il roadshow nazionale

Si è concluso con successo GO4SEA in Tour 2026, il roadshow nazionale che in 12 tappe ha attraversato la penisola, mettendo a confronto i vertici del tour operator con circa 300 agenti di viaggi. Gli incontri hanno permesso al gruppo di presentare l’intera programmazione estiva — tra tour guidati, partenze speciali, proposte mare ed estensioni incentive — e di lanciare le nuove soluzioni digitali a supporto della rete distributiva.

Il focus commerciale dei workshop si è concentrato in particolare su due pilastri dell’offerta:

Altrove: il marketplace dinamico che mette a disposizione delle agenzie partner oltre 1.500 idee di viaggio personalizzabili tra tour, formule fly & drive e soggiorni mare, studiato per semplificare il lavoro quotidiano di quotazione e consulenza al banco.

Bellomondo: una linea innovativa di viaggi in piccoli gruppi (massimo 14 partecipanti) con coordinatore dedicato. Il progetto punta a riportare nel canale delle agenzie tradizionali il forte fenomeno dei viaggi in community, offrendo uno strumento concreto per intercettare i target più giovani.

Tommaso Valenzano, CEO di GO4SEA, ha espresso forte soddisfazione per la risposta del mercato, sottolineando come la tecnologia e i sistemi proprietari (quali GO4FLIGHT e GO4FERRY) debbano sempre viaggiare in parallelo con il valore delle relazioni umane e della competenza dei dettaglianti. L’operatore ha inoltre colto l’occasione per presentare i nuovi strumenti di tutela e le policy di partnership commerciale, volti a proteggere e remunerare il lavoro della distribuzione e la fedeltà del cliente finale.