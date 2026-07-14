Sneakers by Glamour riparte da Europa e Marocco

Glamour rilancia Sneakers by Glamour, il marchio che torna sul mercato con una veste completamente rinnovata per diventare il punto di riferimento dell’offerta dedicata all’Europa e al Marocco. Un progetto strategico che nasce per intercettare le nuove esigenze del viaggiatore contemporaneo, sempre più orientato verso esperienze autentiche, itinerari personalizzabili e un approccio al viaggio capace di coniugare ispirazione, scoperta e flessibilità. I prodotti sono consultabili e prenotabili attraverso Viaggia Glamour, l’area dedicata alle adv, accessibile previa registrazione.

Giovane, innovativo e fortemente orientato al mondo delle esperienze, Sneakers by Glamour si distingue per un linguaggio contemporaneo, una particolare attenzione ai canali digital e social e una programmazione costruita attorno al concetto di ‘made for smart travellers’: un invito a vivere ogni destinazione andando oltre i luoghi iconici, per scoprirne cultura, tradizioni, persone e identità.

La prima programmazione si concentra su una selezione di destinazioni europee e sul Marocco, con itinerari già pronti alla vendita ma facilmente personalizzabili in base alle esigenze del cliente. Tra le proposte spiccano i tour self drive in Gran Bretagna, Scozia e Irlanda, percorsi tematici che attraversano scenari naturali spettacolari, location cinematografiche, antiche leggende e atmosfere senza tempo. L’offerta comprende inoltre viaggi in Spagna, Portogallo e Madeira, tra borghi autentici, paesaggi suggestivi ed esperienze locali, oltre a itinerari ferroviari alla scoperta delle città d’arte, dei canali e delle atmosfere di Olanda e Belgio.

Il progetto è già in evoluzione con nuove programmazioni dedicate all’Islanda, alla penisola scandinava e ad altre destinazioni che entreranno progressivamente a far parte del portfolio.

Sneakers by Glamour si integra perfettamente con il posizionamento di Glamour, da anni riconosciuto come specialista della vacanza tailor made di qualità. Il nuovo brand rappresenta infatti un investimento strategico volto ad ampliare l’offerta verso segmenti di mercato in forte crescita e a rispondere alle nuove dinamiche distributive.

“Con Sneakers by Glamour vogliamo dare vita a un contenitore dedicato a un modo diverso di viaggiare, più autentico, dinamico e vicino alle aspettative degli smart travellers di oggi – commenta Luca Buonpensiere, titolare di Glamou – L’Europa e il Marocco rappresentano il punto di partenza di un progetto destinato a crescere rapidamente. Abbiamo costruito itinerari che permettono di vivere davvero le destinazioni, andando oltre le immagini più conosciute e valorizzando esperienze, incontri e identità locali. Allo stesso tempo, questo rilancio rappresenta una scelta strategica anche dal punto di vista commerciale: le agenzie di viaggio stanno tornando a ricoprire un ruolo centrale all’interno di un modello sempre più phygital, in cui consulenza, personalizzazione e relazione fanno la differenza. Sneakers nasce proprio per offrire loro uno strumento nuovo, flessibile e perfettamente in linea con le aspettative del viaggiatore contemporaneo”.