Iata: boom di prenotazioni voli sullo smartphone

I viaggiatori utilizzano sempre più spesso i loro smartphone per prenotare voli, gestire pagamenti e programmi fedeltà, nonché per gestire le procedure di check-in, immigrazione, imbarco e bagagli. È il risultato di un recente sondaggio globale sui passeggeri 2025, che si basa su oltre 10.000 risposte provenienti da più di 200 paesi, condotto dalla Iata.

Stando al sondaggio, stanno cambiando anche le abitudini di prenotazione e pagamento che si stanno spostando verso i canali mobili. Oltre la metà dei viaggiatori (54%) – sottolinea Iata – desidera interagire direttamente con le compagnie aeree e lo fa sempre più spesso tramite app mobili. Questo cambiamento è stato guidato dai viaggiatori più giovani (25%), il che indica che la tendenza a passare alle opzioni mobili è destinata a rafforzarsi nel tempo.

Anche le preferenze di pagamento si stanno evolvendo. Sebbene le carte di credito e di debito rimangano dominanti (72%), si registra un calo significativo rispetto al 2024 (79%). L’uso del portafoglio digitale è aumentato significativamente (dal 20% nel 2024 al 28% nel 2025) e anche i metodi di pagamento istantanei, come IATA Pay, sono cresciuti (dal 6% nel 2024 all’8% nel 2025).

Infine, anche l’uso delle etichette elettroniche per i bagagli è in aumento, passando dal 28% nel 2024 al 35% nel 2025, consentendo ai passeggeri di generare le etichette per i bagagli direttamente da un dispositivo mobile durante il check-in”.