Italo e Snav rafforzano sinergia, treni e navi interconnessi

Si rafforza la sinergia tra Italo e Snav per garantire servizi interconnessi ai passeggeri, semplificando la programmazione del viaggio. Grazie ad un’unica transazione effettuabile direttamente dal sito di Italo, i viaggiatori possono acquistare un biglietto combinato treno Italo, bus Itabus e unità veloci Snav.

Dalle principali città italiane come Torino, Milano, Bologna, Firenze, Roma si può arrivare in treno a Napoli, da lì con un Itabus dedicato in coincidenza si arriva al porto di Molo Beverello per prendere una unità veloce di Snav, raggiungendo Capri, Ischia e Procida, ma anche le Isole Eolie e Pontine. Collegamenti anche tra Ancona e Spalato e viceversa. L’accordo garantisce numerose frequenze giornaliere senza il pensiero di utilizzare mezzi privati.