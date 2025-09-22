Martedì primo volo con 2 cani senza trasportino

Due cani, senza trasportino: saranno loro i primi a viaggiare domani, martedì 23 settembre, con i loro proprietari su un volo Ita Airways in partenza alle 9 a Milano Linate con arrivo previsto per le 10.10 a Roma Fiumicino. Non è ancora noto il nome degli animali nè il loro peso esatto ma quello che è sicuro è che si tratta di due quadrupedi di stazza medio-grande: oltre i 10 kg come previsto dalle nuove linee guida diffuse mesi fa dall’Enac e richiamate giorni fa dal ministro dei Trasporti, Matteo Salvini.

“Le compagnie aeree – spiega l’Enac – sono libere di aderire alle nuove regole”. Tra queste: dovranno essere vicino al finestrino. Vietati i posti vicino alle uscite di emergenza. Tra le altre misure delle linee guida si prevede l’informazione preventiva all’equipaggio e ai passeggeri coinvolti, un numero massimo di pet per volo, la possibilità di creare “buffer zone” per chi ha allergie o non gradisce la vicinanza.

Poco convinti i consumatori: il 23 settembre ci sarà il primo volo con un cane a bordo sulla tratta Milano-Roma. Una misura voluta dall’Enac ma che – denuncia Consumerismo – si presta a molteplici criticità.

“In primo luogo non viene definito il peso massimo dell’animale ammesso in cabina: le linee guida dell’Enac indicano solo ‘di non eccedere il peso massimo previsto per un passeggero medio’, un criterio che si presta a diverse interpretazioni”, dice il presidente Luigi Gabriele.