Italia competitiva anche a ottobre per prenotazioni e tariffe

Tasso di saturazione sulle Online Travel Agencies (OTA) al 45,4% e tariffa media pari a 137,8 euro, meglio di competitor come Grecia e Spagna. In base alle cifre raccolte dall’Ufficio Statistica del Ministero del Turismo su dati The Data Appeal Company, l’Italia si dimostra altamente competitiva nel mercato turistico europeo anche a ottobre 2025.

La percentuale di prenotazioni OTA supera il 44% registrato a settembre e si preannuncia superiore al 40% per il mese di novembre. Valle d’Aosta (59,84%), Molise (53,33%) e Abruzzo (51,93%) le Regioni sul podio. Il Molise, in particolare, rappresenta anche la destinazione con i prezzi più contenuti, con una tariffa media di 86,85 euro segue a breve distanza la Calabria (88,02 euro). Lombardia, Veneto e Lazio, con una disponibilità più elevata di strutture ricetttive sulle piattaforme di prenotazione online rispetto alle altre regioni, registrano un tasso di saturazione OTA più basso e tariffe medie più alte.

“Prestazioni che confermano un settore sempre più destagionalizzato, in ottima salute anche nei mesi di spalla, tradizionalmente definiti ‘di bassa stagione’, a dimostrazione di una Nazione che invece è in grado di offrire soluzioni ed esperienze fruibili in qualsiasi periodo dell’anno – commenta il ministro del Turismo Daniela Santanchè –. Numeri che alimentano il benessere socioeconomico sia dell’industria che dell’Italia intera, consolidano l’ottimo rendimento estivo e suggeriscono una prospettiva positiva anche per novembre”.

Qui l’infografica completa.