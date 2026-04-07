Mitur, prima giornata di lavoro per il neoministro Mazzi

07 Aprile 2026, 13:01

Il neoministro del Turismo Gianmarco Mazzi è al ministero del Turismo per la prima giornata di lavoro a Villa Ada dopo il giuramento avvenuto nelle mani del presidente Sergio Mattarella venerdì scorso.

Ad accoglierlo oltre ai dipendenti e l’ufficio stampa c’era Gianluca Caramanna, responsabile del Dipartimento Turismo di Fratelli d’Italia, che sui social ha pubblicato una foto con il neoministro in cui scrive: “Subito al lavoro con il ministro Mazzi per valorizzare al meglio la nostra splendida nazione, ricca di bellezza, cultura e tradizioni uniche al mondo. Avanti con impegno e visione per rendere l’Italia sempre più accogliente e protagonista nel panorama turistico internazionale”.

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