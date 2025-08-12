Sei mete estive perfette tra natura e ospitalità pet-friendly

Le vacanze con gli animali offrono un’occasione speciale per godersi momenti di relax, divertimento e scoperta in compagnia dei propri amici a quattro zampe, ormai sempre più numerosi nelle case degli italiani. Tuttavia, persistono sfide nell’organizzazione delle vacanze pet-friendly e spesso i proprietari sono frenati nel portarli con sé dalla scarsità di strutture ricettive che accettano animali.

In risposta a questa esigenza crescente di ospitalità pet-friendly, Pitchup.com, la piattaforma per la prenotazione di vacanze all’aria aperta, ha introdotto una nuova funzionalità pensata appositamente per i viaggiatori con animali domestici: al momento della ricerca della struttura sul sito è infatti possibile specificare non solo il numero di adulti e bambini, ma anche quello dei cani, rendendo così la pianificazione ancora più semplice e immediata.

Di seguito, Pitchup presenta sei idee outdoor per una fuga in Italia e in Europa in camping e glamping, perfette per ispirare chi desidera trascorrere le vacanze col proprio pet.

Natura e comfort tra le colline del Garda

Immerso nel verde delle colline veronesi con una splendida vista sul lago di Garda, l’Agricampeggio l’Essenza offre un’esperienza di soggiorno a contatto con la natura, ideale per chi cerca tranquillità e spazi aperti. La struttura è pet-friendly, permettendo agli ospiti di condividere la vacanza con i propri animali domestici. Le sistemazioni in tende safari garantiscono comfort e privacy, mentre le aree circostanti offrono sentieri panoramici per passeggiate all’aria aperta.

Toscana: dove la vanlife incontra il mare

Affacciato sul mare cristallino della Maremma, il Gitavillage Talamone combina il fascino della costa toscana con l’accoglienza verso gli animali domestici. La struttura – ideale per gli amanti della vanlife – offre un equilibrio perfetto tra comfort e immersione nella natura, e la vicinanza al Parco Naturale della Maremma consente agli ospiti di vivere esperienze all’aria aperta, come escursioni e passeggiate sulla spiaggia, accompagnati dai loro amici a quattro zampe.

Vita da spiaggia, pet-friendly

Circondato dalla natura della costa ionica calabrese, il Camping Village Torrenova è una meta ideale per chi viaggia con il proprio amico a quattro zampe. Situato a pochi passi dal mare, la struttura offre alloggi accoglienti, tra cui spaziosi bungalow, e un’ampia scelta di attività, sia per chi desidera concedersi una vacanza dinamica sia per gli amanti della vita sotto l’ombrellone. La vicinanza al Lido Kahlua – una spiaggia dog-friendly raggiungibile comodamente a piedi – rende ancora più piacevole il soggiorno con il proprio cane, tra bagni in mare e passeggiate sul bagnasciuga.

Natura e lusso in Andalusia

La Dehesa Experiences, glamping immerso nella riserva naturale della Sierra Morena, offre un soggiorno raffinato in tende safari ecosostenibili con vista sulle montagne e la possibilità di avvistare animali selvatici come gufi reali e linci iberiche. Tra comfort di lusso e un ambiente isolato dal caos, questa struttura è il rifugio perfetto per chi cerca relax e natura incontaminata senza rinunciare alla compagnia del proprio amico a quattro zampe.

Avventure francesi tra lago e montagna

Situato a pochi passi dalle rive del lago di Serre-Ponçon e a soli 10 minuti dal Parco Nazionale degli Écrins, Domaine L’Ecrin du Lac propone un’ampia scelta di sport acquatici, trekking e avventure outdoor per tutta la famiglia, animali compresi.

Fiume, bosco e libertà a quattro zampe in Slovenia

All’ombra di una foresta secolare e affacciato sulle acque limpide del fiume Savinja, il Forest Camping Mozirje è il rifugio ideale per chi cerca un’esperienza pet-friendly: qui, gli animali domestici possono muoversi liberamente tra i sentieri ombreggiati, rinfrescarsi nel fiume e giocare in sicurezza, mentre i loro padroni si godono un ambiente rilassante. Tra pesca, nuoto nella spiaggia fluviale e attività avventurose come rafting, kayak, parapendio e canoa, questo campeggio offre un perfetto equilibrio tra relax e movimento, il tutto incorniciato da un bosco rigoglioso che regala pace e aria fresca in ogni stagione.