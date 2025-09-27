Le ultime news sono in onda sul TG del Turismo

Torna il Tg del Turismo. Tra le le Syusy & Patrizio News c’è la scadenza dell’ordinanza del sindaco di Portofino che proibiva di chiedere l’elemosina, consumare cibo per strada, sedersi per terra, sui gradini e sui muretti, passeggiare a torso nudo, in costume o scalzi… comportamenti per cui si rischiava una multa fino a 500 euro. Stessa cosa anche a Camogli, dove è anche vietato consumare la focaccia sul classico muretto. L’avvocato di strada, Antonio Mummolo, dice che chiedere l’elemosina non è un reato, e quindi non può essere vietato!

Allarme “over-funghing”, come “over-tourism”! Quest’anno il clima per i funghi è stato propizio… e allora i boschi sono stati presi d’assalto. Ci sono persone che addirittura partono di notte, con il buio, per anticipare gli altri, e poi rischiano di cadere in un dirupo. O ancora, in Valtellina è accaduto che qualcuno abbia subito un’aggressione, per essere derubato dei funghi. E purtroppo quest’anno ci stati dei morti. Una vera follia. Per non parlare poi del rischio di raccogliere funghi velenosi, quando non si è preparati. Motivo per cui è sempre bene rivolgersi alle Asl del territorio, che gratuitamente effettuano un controllo su quanto è stato raccolto. In caso di sospetta intossicazione: chiamare subito il 118 e conservare eventuali resti del pasto o del fungo per l’analisi.

D’inverno non fa abbastanza freddo, d’estate fa troppo caldo e in montagna è arrivato il Bostrico, un parassita che attacca le abetaie e ha fatto quasi più danni della famosa tempesta Vaia. Finora ha distrutto quasi 4 mila ettari di bosco. La soluzione è stata in parte identificata: occorre piantare un bosco bio-diverso, non solo abeti rossi, come è accaduto negli ultimi anni e che sono gli unici a essere attaccati dal Bostrico, ma anche larici, abeti bianchi, cirmoli, betulle e faggi. Syusy dice: ci sono arrivati finalmente!

Patrizio è stato nei luoghi colpiti dalla tempesta Vaia, e ha imparato tantissime cose sul rimboschimento.

Infine, il 30 settembre, per Mondadori, uscirà il libro di Syusy su Dracula, “Dracula non muore mai. Storia vera di un vampiro per caso”.