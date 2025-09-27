Le ultime news sono in onda sul TG del Turismo

27 Settembre 2025, 11:49

Torna il Tg del Turismo. Tra le le Syusy & Patrizio News c’è la scadenza dell’ordinanza del sindaco di Portofino che proibiva di chiedere l’elemosina, consumare cibo per strada, sedersi per terra, sui gradini e sui muretti, passeggiare a torso nudo, in costume o scalzi… comportamenti per cui si rischiava una multa fino a 500 euro. Stessa cosa anche a Camogli, dove è anche vietato consumare la focaccia sul classico muretto. L’avvocato di strada, Antonio Mummolo, dice che chiedere l’elemosina non è un reato, e quindi non può essere vietato!

Allarme “over-funghing”, come “over-tourism”! Quest’anno il clima per i funghi è stato propizio… e allora i boschi sono stati presi d’assalto. Ci sono persone che addirittura partono di notte, con il buio, per anticipare gli altri, e poi rischiano di cadere in un dirupo. O ancora, in Valtellina è accaduto che qualcuno abbia subito un’aggressione, per essere derubato dei funghi. E purtroppo quest’anno ci stati dei morti. Una vera follia. Per non parlare poi del rischio di raccogliere funghi velenosi, quando non si è preparati. Motivo per cui è sempre bene rivolgersi alle Asl del territorio, che gratuitamente effettuano un controllo su quanto è stato raccolto. In caso di sospetta intossicazione: chiamare subito il 118 e conservare eventuali resti del pasto o del fungo per l’analisi.

D’inverno non fa abbastanza freddo, d’estate fa troppo caldo e in montagna è arrivato il Bostrico, un parassita che attacca le abetaie e ha fatto quasi più danni della famosa tempesta Vaia. Finora ha distrutto quasi 4 mila ettari di bosco. La soluzione è stata in parte identificata: occorre piantare un bosco bio-diverso, non solo abeti rossi, come è accaduto negli ultimi anni e che sono gli unici a essere attaccati dal Bostrico, ma anche larici, abeti bianchi, cirmoli, betulle e faggi. Syusy dice: ci sono arrivati finalmente!

Patrizio è stato nei luoghi colpiti dalla tempesta Vaia, e ha imparato tantissime cose sul rimboschimento.

Infine, il 30 settembre, per Mondadori, uscirà il libro di Syusy su Dracula, “Dracula non muore mai. Storia vera di un vampiro per caso”.

tg turismo Video
Resta sempre aggiornato sul mondo del turismo!
Registrati gratuitamente e scegli le newsletter che preferisci: ultime news, segnalazioni degli utenti, notizie locali e trend di turismo. Personalizza la tua informazione, direttamente via email.
Iscriviti ora
seguici sui social

Articoli Correlati