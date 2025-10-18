Nuovo TG del Turismo tra fiere, eventi, castelli e libri

Nuovo Tg del Turismo, disponibile tutti i venerdì sulla Per Caso TV e alle 20.20 su Canale Italia e online sui siti e sui social di Turisti per Caso‬ e‪ Travelnostop.com

Tra le Syusy & Patrizio News di questa puntata una serie di appuntamenti: dal 25 al 27 ottobre a Cittadella, in provincia di Padova, si svolge la Fiera franca; sabato 18 e domenica 19 ottobre, invece, c’è l’Asiago Foliage, l’amatissima celebrazione che saluta l’arrivo dell’autunno sull’Altopiano; in Umbria, il 26 ottobre, comincia la Festa dell’olio, Frantoi aperti, che dura fino al 16 novembre! E nell’ambito di questa manifestazione, a Campello sul Clitunno (Perugia), si svolge la Festa dei frantoi e dei castelli. In particolare, il 26, l’invito è a vivere un’intera giornata al magnifico Castello di Campello Alto.

Infine, domenica 19 ottobre, al castello di Otranto Syusy Blady presenta il suo nuovo libro, “Dracula non muore mai. Storia vera di un vampiro per caso”, uscito per Mondadori e già in tutte le librerie. Non è un luogo “per caso”, perché intorno al castello di Otranto Vlad Tepes l’impalatore può esserci stato, può avere combattuto, prima di morire proprio in Italia.