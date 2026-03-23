Boom dei matrimoni in cantina, Umbria e Toscana al top

I matrimoni in cantina sono sempre più richiesti e che si amplia tra eventi, degustazioni e convention. E’ questa la direzione intrapresa dalle Tenute del Cerro, gruppo vitivinicolo del Gruppo Unipol con cinque tenute tra Umbria e Toscana, dove l’enoturismo sta assumendo un ruolo sempre più centrale accanto alla produzione di vino.

Tra i casi più significativi c’è la Fattoria del Cerro di Montepulciano, dove la nuova cantina – in inaugurazione tra fine primavera e inizio estate – è già molto richiesta dagli sposi, soprattutto come set fotografico tra barricaia, botti e vigne. Tra le location anche Villa Grazianella e la tenuta di Monterufoli, che si prestano a ospitare eventi privati grazie al contesto paesaggistico.

“Negli ultimi anni abbiamo costruito un percorso di accoglienza molto strutturato – spiega l’AD Antonio Donato – che va dalle degustazioni in barricaia alle visite guidate fino agli eventi e ai matrimoni. Dietro questo progetto c’è stato un lavoro organizzativo importante perché l’ospitalità richiede professionalità dedicate. Nel 2025 – ricorda Donato – sono stati celebrati circa quindici matrimoni, “mentre per il 2026 le prenotazioni hanno già superato quel numero. Sono oltre 150 le richieste in trattativa, con prospettive di crescita dal 2027”.

Per sostenere lo sviluppo è stato creato un team dedicato di sei-sette professionisti tra marketing, organizzazione e ospitalità. “Molte cantine guardano al turismo – osserva l’AD – ma servono strutture e persone dedicate, noi abbiamo costruito percorsi che uniscono visita, degustazione, eventi e scoperta del territorio, mettendo in relazione diretta i nostri vini con i consumatori”.

Accanto ai matrimoni cresce anche il segmento delle convention aziendali, con una sala congressi da 150 posti. “Oggi le convention cercano luoghi che offrano anche un’esperienza – conclude Donato – e le cantine, se ben organizzate, possono rispondere a questa domanda”.

I vigneti del gruppo si estendono su 350 ettari. Obiettivo è rafforzare il legame tra vino, paesaggio e accoglienza, trasformando le cantine in luoghi di esperienze autentiche.