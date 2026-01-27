‘Villaggio Thermalia’ torna in Bit e racconta l’Italia del benessere

Alla BIT, in programma dal 10 al 12 febbraio a Fieramilano Rho, torna ‘Villaggio Thermalia’, il progetto di Federterme Confindustria dedicato alla cultura del benessere e al turismo termale italiano. Un appuntamento che negli ultimi anni si è affermato come riferimento nazionale per raccontare il termalismo non solo come destinazione, ma come esperienza contemporanea capace di unire salute, prevenzione, sostenibilità e qualità della vita.

Con i suoi 600 mq, Villaggio Thermalia si presenta come un concept immersivo che racconta l’Italia del benessere attraverso un vero e proprio ecosistema di esperienze. Non un semplice spazio espositivo, ma un luogo di scoperta e rigenerazione, dove l’acqua termale incontra cultura, sport e natura e dove ogni stand diventa un viaggio tra destinazioni, prodotti naturali e percorsi di salute e bellezza. Un racconto che mette in luce il valore delle terme italiane tra tradizione, innovazione e attenzione alla qualità della vita.

Dopo il debutto nel 2024 e la conferma nel 2025, Villaggio Thermalia arriva al 2026 con una struttura consolidata, una crescita costante in termini di presenza e riconoscibilità e un format che si è dimostrato da subito vincente. L’edizione 2026 mantiene la stessa superficie, ma amplia l’impatto complessivo del progetto, puntando con decisione sull’esperienza. Il nuovo claim “Rigenera. Vivi. Trasforma.” sintetizza l’evoluzione del Villaggio, che rafforza i percorsi dedicati a spa e fitness, introduce momenti sensoriali e amplia il programma di talk e incontri di ispirazione, progettando un’esperienza capace di coinvolgere tutti i sensi e mettere la persona al centro.

Un ruolo centrale sarà affidato anche ai contenuti di approfondimento. Nel corso della manifestazione, saranno organizzati panel e incontri pensati per raccontare e spiegare il mondo delle terme oggi, attraverso dati di settore, scenari di sviluppo e analisi del valore del termalismo in ambito turistico, sanitario e preventivo. All’interno del Villaggio sarà presente Italcares, che illustrerà le attività e le opportunità offerte dalla piattaforma mostrando concretamente le possibilità di fruizione e i nuovi modelli di accesso ai servizi. Accanto a questo, Forst (Fondazione per la Ricerca Scientifica Termale) curerà panel dedicati a ricerca, sviluppo e alimentazione rafforzando il legame tra terme, scienza e medicina preventiva. All’interno del Villaggio sarà presente Ebiterme, l’Ente bilaterale del settore termale, che offrirà un quadro aggiornato del comparto attraverso dati, analisi e strumenti utili a leggere l’evoluzione del settore, con particolare attenzione alle dinamiche del lavoro, alla formazione e alle prospettive di sviluppo del termalismo italiano.