Termoli piace sempre di più agli stranieri, +5% a a settembre

Turismo in aumento a Termoli nel mese di settembre scorso. È quanto emerge dai dati dell’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo del Molise registrati nelle strutture alberghiere ed extralberghiere.

Il mare settembrino piace ai viaggiatori.

Gli arrivi sono attestati al +5% sia di italiani che stranieri rispetto al 2024, +4,4% nelle presenze pari a 17.659 viaggiatori. La crescita più consistente riguarda i turisti stranieri: +31,6% negli arrivi e +20,2 nelle presenze. Gli italiani, invece, sono al +1% nelle presenze. Gli arrivi rappresentano il numero di turisti che soggiornano in una struttura ricettiva in un periodo ed è un dato fondamentale per misurare i flussi turistici; le presenze, invece, indicano il numero totale di notti trascorse dai clienti, sia italiani che stranieri, in alberghi, B&B e residence.

Anche per il mese di settembre, come già rilevato nel mese di agosto scorso, i viaggiatori che hanno soggiornato in città hanno preferito gli alberghi dove si è registrato un +18,3% negli arrivi (italiani e stranieri) e +27,6% nelle presenze.

Nei B&B, residence, case vacanze e affittacamere, gli arrivi sono al +2,9% mentre le presenze sono negative -11,8%. A calare sono stati soprattutto gli italiani: -5,6% negli arrivi e -17,2% nelle presenze mentre gli stranieri sono al +28,5% negli arrivi e +13,6% nelle presenze.

Da gennaio a settembre 2025, il turismo è al +9,7% negli arrivi e a -8,5% nelle presenze pari a 60.285. Coloro che hanno raggiungo la città adriatica hanno pernottato per meno giorni rispetto all’anno scorso. La permanenza media annuale in città è di 3,22. Da segnalare, a settembre, una presenza maggiore americani arrivati dal Canada, Usa e Argentina.