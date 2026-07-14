Treno veloce Cagliari-Olbia supera test: bastano 2 ore e 15 minuti

“Il test del treno veloce Cagliari-Olbia è stato brillantemente superato. La rivoluzione positiva in Sardegna sta per partire e le due città verranno collegate in sole 2 ore e 15 minuti”. Lo fa sapere il ministero dei Trasporti in una nota aggiungendo che “ora si apre la fase delle verifiche tecniche: RFI e Trenitalia analizzeranno i dati raccolti durante il viaggio per valutare prestazioni, compatibilità con l’infrastruttura e comportamento del convoglio”.

Successivamente, sottolinea ancora il Mit, dovranno essere completate le valutazioni tecniche e organizzative necessarie per trasformare la tratta in un collegamento stabile, da inserire nella programmazione ferroviaria della Sardegna.

Per il ministro Salvini si tratta di “un passo fondamentale per l’intera Sardegna. Salvini, che sta puntando fortemente sul rinnovo della rete ferroviaria e sulla creazione di nuove tratte, si dice soddisfatto e fiducioso per il futuro in quanto gli investimenti, il lavoro svolto e anche qualche fisiologico disagio, stanno producendo effetti concreti per rendere i collegamenti ferroviari più moderni, efficienti e competitivi, a beneficio di cittadini e imprese”, afferma la nota.