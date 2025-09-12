L’aeroporto di Pantelleria intitolato ad Armani?
12 Settembre 2025, 12:00
Il Comune di Pantelleria ha proposto di intitolare l’aeroporto allo stilista Giorgio Armani. La delibera è della giunta municipale guidata dal sindaco Fabrizio D’Ancona che ha proposto l’intitolazione come “segno di riconoscenza e gratitudine”. Ora il documento verrà trasmesso al ministero delle infrastrutture e dei trasporti, all’Enac, al presidente della Regione, alla società Gap che gestisce lo scalo e alla fondazione Armani. Lo stilista era cittadino onorario di Pantelleria dal 10 agosto 2006.
