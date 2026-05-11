Madonie, nuovo volto per l’Hotel Pomieri tra ristorazine e wellness

E’ destinato a diventare punto di riferimento per il turismo naturalistico, esperienziale e di qualità nel Parco delle madonie l’Hotel Pomieri, tra Piano Battaglia e Petralia Sottana. Il cambio di rotta verrà intrapreso grazie all’investimento di Sabatino Alberghi, guidata da Egle Sabatino.

“Abbiamo deciso di investire sull’Hotel Pomieri perché crediamo profondamente nelle potenzialità delle Madonie e nella necessità di valorizzare destinazioni uniche come questa – ha raccontato l’imprenditrice madonita a MadoniePress – con caratteristiche che non hanno eguali. Vogliamo creare una realtà capace di offrire un’esperienza esclusiva, legata al territorio ed alla sua identità”. Il progetto riguarda infatti non solo il rilancio turistico dell’area, ma anche la promozione a livello nazionale e internazionale, mettendo al centro l’identità delle Madonie.

Attualmente sono in corso importanti opere di riqualificazione e ammodernamento della struttura, con interventi pensati per preservarne il fascino originario e allo stesso tempo offrire servizi moderni e un’accoglienza all’altezza delle nuove esigenze del turismo contemporaneo.

La prima apertura prevista sarà quella dedicata alla ristorazione, con l’obiettivo di accogliere i primi ospiti tra agosto e settembre, compatibilmente con l’avanzamento dei lavori. L’hotel offrirà ospitalità, esperienze legate alla natura, percorsi outdoor, momenti dedicati al benessere, diventando una porta d’accesso privilegiata per vivere le Madonie in tutte le stagioni.