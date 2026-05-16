Geraci celebra la civiltà pastorale tra tradizioni, sapori e cultura madonita

Tre giorni per celebrare la montagna, la civiltà pastorale e uno dei riti identitari più antichi delle Madonie. Dal 22 al 24 maggio 2026 Geraci Siculo, in provincia di Palermo, ospiterà la XVI edizione della “Festa della Transumanza”, che trasformerà il borgo madonita in un grande palcoscenico diffuso dedicato alla memoria contadina, ai sapori autentici e ai mestieri della montagna.

Il programma prevede attività dedicate alle scuole, incontri culturali, visite guidate, laboratori didattici, degustazioni e momenti spettacolari che culmineranno domenica 24 maggio con il tradizionale passaggio delle mandrie nel centro storico, uno dei momenti più attesi e suggestivi dell’intera manifestazione.

Tra gli appuntamenti più caratteristici figurano le esperienze immersive nelle aziende zootecniche tradizionali, la realizzazione dal vivo dei formaggi tipici della pastorizia locale, gli allestimenti rurali del “Màrcatu” e le degustazioni dedicate ai prodotti della montagna.

La manifestazione rappresenta inoltre un’importante occasione di promozione turistica per Geraci Siculo e per l’intero comprensorio madonita, puntando su un modello di valorizzazione che mette al centro autenticità, identità e sostenibilità.

“La Festa della Transumanza – sottolinea il sindaco di Geraci Siculo Luigi Iuppa – rappresenta uno dei momenti più significativi per la nostra comunità perché racconta la storia più autentica della nostra terra. La transumanza non è soltanto una pratica antica, ma un patrimonio culturale, umano ed economico che continua ancora oggi a definire l’identità di Geraci Siculo e delle Madonie. Attraverso questa manifestazione vogliamo custodire la memoria delle nostre radici e, allo stesso tempo, trasmetterla alle nuove generazioni e ai tanti visitatori che scelgono di vivere un’esperienza vera, fatta di tradizioni, paesaggi, sapori e comunità”.