Assoturismo: ecco le proposte per il rilancio turistico

Il documento programmatico di Assoturismo con le proposte per il rafforzamento e la qualificazione del sistema turistico siciliano è stato presentato nella sede regionale di Confesercenti Sicilia, a Palermo, alla presenza dell’assessore regionale al Turismo, Elvira Amata.

Ad aprire i lavori è stato il presidente di Confesercenti Sicilia, Vittorio Messina, che ha sottolineato il ruolo strategico del turismo nell’economia dell’Isola. “Il turismo rappresenta una delle principali leve di sviluppo della Sicilia. Oggi più che mai è necessario costruire una visione condivisa tra istituzioni e imprese, capace di trasformare le grandi potenzialità del territorio in opportunità concrete di crescita, occupazione e benessere diffuso. Le imprese del settore chiedono infrastrutture adeguate, servizi efficienti e una programmazione stabile che guardi oltre l’emergenza e punti alla competitività internazionale della nostra destinazione”.

Il presidente di Assoturismo Sicilia, Vincenzo Sole, gha illustrato il docuemeto evidenziando le priorità individuate dagli operatori del comparto: “la Sicilia vive una fase positiva sul piano dei flussi turistici, ma non possiamo limitarci a registrare i numeri. Occorre lavorare sulla qualità dell’offerta, sulla destagionalizzazione, sulla valorizzazione delle aree interne e sulla formazione degli operatori. Il nostro documento propone interventi concreti per migliorare l’accessibilità, sostenere gli investimenti delle imprese e rafforzare il posizionamento della Sicilia nei mercati nazionali e internazionali”.

“Accogliamo con interesse il contributo di Assoturismo e delle imprese rappresentate da Confesercenti – ha sottolineato l’assessore Amata -. Il confronto con le categorie economiche è indispensabile per costruire politiche efficaci e condivise. La Regione è impegnata nel consolidamento dell’immagine della Sicilia come destinazione di eccellenza, puntando sulla qualità, sull’innovazione e sulla valorizzazione delle identità territoriali che rendono unica la nostra offerta turistica”.

A moderare l’incontro è stato il coordinatore regionale di Assoturismo Confesercenti Sicilia, Salvo Basile, che ha evidenziato l’importanza del confronto avviato: “l’obiettivo di Assoturismo è creare un luogo permanente di ascolto e proposta, capace di raccogliere le esigenze delle imprese e tradurle in azioni concrete. Il turismo siciliano dispone di enormi potenzialità e richiede una governance sempre più partecipata, nella quale pubblico e privato collaborino stabilmente per affrontare le sfide del futuro”.

Al termine dei lavori è emersa una forte convergenza sulla necessità di rafforzare la collaborazione tra istituzioni e operatori economici per sostenere la crescita del comparto turistico, migliorare la qualità dei servizi e promuovere uno sviluppo equilibrato e sostenibile dell’intero territorio regionale.

Assoturismo Confesercenti Sicilia ha annunciato che il documento programmatico sarà trasmesso agli organi regionali competenti e costituirà la base per un confronto permanente con le istituzioni e con tutti i soggetti coinvolti nello sviluppo turistico della Sicilia.