I siciliani nella Fiavet del dopo Ciminnisi

Le Isole continuano ad essere i fari per la Fiavet nazionale che, dopo il lungo periodo di presidenza del siciliano Giuseppe Ciminnisi, ha designato per il prossimo quinquennio Gian Mario Pilieri, presidente di Fiavet Sardegna https://travelnostop.com/news/associazioni/gian-mario-pileri-e-il-nuovo-presidente-nazionale-di-fiavet_671820 alla guida della maggiore federazione nazionale degli Agenti di Viaggio.

Negli organi di governo la Sicilia ancora una volta è presente nella giunta con Alessandro Patti con delega al bilancio, Valeria Ciccotta nel comitato dei probiviri e Luca Licata nel collegio dei revisori contabili. Soddisfazione è stata espressa da Gianluca Glorioso, attuale presidente di Fiavet Sicilia che ha voluto esprimere apprezzamento per tali designazioni.

“Un riconoscimento – ha commentato Gianluca Glorioso – che va a tutta la Fiavet Sicilia che, negli anni non ha mai mancato di dare il proprio contributo alla Federazione Nazionale. Personalmente – ha aggiunto – mi sono sfilato dall’essere presente in giunta nazionale perchè i miei impegni lavorativi e la carica di presidente regionale non mi avrebbero permesso di coprire l’incarico con la giusta dedizione temporale ed attenzione ed ho quindi chiesto ad Alessandro Patti, che ringrazio infinitamente per la disponibilità di essere presente in giunta, ricordando che – ha concluso – nel passato Alessandro Patti aveva già ricoperto la carica di revisore contabile”.