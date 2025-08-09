Habemus nuove decreto sulle strutture ricettive

Riflessioni ed istanze avanzate dalle associazioni di categoria, come avevamo riportato nei giorni scorsi

sono state recepite e fatte proprie dagli uffici dell’Assessorato Regionale al Turismo che, con grande tempestività, ha predisposto il nuovo Decreto, pienamente condiviso e già firmato dall’assessore Elvira Amata. Adesso si attende la pubblicazione che dovrebbe avvenire entro 15 giorni per diventare operativo.

Un piccolo modello virtuoso di sinergia tra privati, pubblica amministrazione e politica, di cui va dato atto al team guidato dall’assessore Elvira Amata, sempre attenta alle istanze che provengono dal mondo imprenditoriale. “L’ascolto, il confronto e la condivisione, al pari della tempestività, sono valori a cui ho sempre creduto – ha dichiarato a proposito -. Questo provvedimento è conseguenziale a questa convinzione, e mi auguro possa costituire modello di buona pratica da applicare nel quotidiano”.

Soddisfazione è stata espressa dagli operatori del ricettivo. In particolare Abbetnea – associazione dei piccoli albergatori della provincia etnea guidata da Franz Cannizzo – analizza le modifiche contenute nel decreto.

Innanzitutto la limitazione dell’obbligo di stanze accessibili.

Prima del decreto: la norma imponeva a tutte le strutture, compresi i B&B e gli affittacamere familiari, di dotarsi di stanze accessibili (2 ogni 40 camere o frazione), anche in presenza di vincoli strutturali o storici.

Dopo il decreto: l’obbligo è ora limitato alle strutture alberghiere e a quelle di tipo collettivo (campeggi, ostelli, case per ferie, ecc.), escludendo B&B, affittacamere e locazioni turistiche”.

Eliminazione dell’obbligo del regolamento condominiale.

Prima del decreto: chi gestiva una struttura in un condominio doveva presentare il regolamento condominiale o una dichiarazione dell’amministratore che attestasse l’assenza di divieti.

Dopo il decreto: tale obbligo è eliminato, rimanendo solo la comunicazione al SUAP e la dichiarazione del titolare.

Pubblicazione del testo coordinato

Testo modificato: “Il competente Servizio 3 ‘Osservatorio Turistico e dello Sport’ dovrà provvedere alla redazione dell’apposito testo coordinato che sarà pubblicato per esteso nel sito istituzionale dell’Amministrazione regionale”.

La pubblicazione di un testo unico e aggiornato permetterà agli operatori di conoscere con certezza i loro obblighi; ai tecnici di redigere pratiche corrette; ai cittadini di affittare casa in modo legale e trasparente.

Per Abbetnea, restano ancora alcune criticità: