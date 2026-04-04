Conclusi i lavori allo Spasimo: riapertura straordinaria a Pasqua e Pasquetta

Completati gli importanti interventi di messa in sicurezza e consolidamento strutturale del Complesso monumentale dello Spasimo di Palermo, realizzati grazie ai Fondi Sisma 2002 della Presidenza del Consiglio dei Ministri per un importo complessivo di 2,5 milioni di euro.

I lavori hanno riguardato in particolare le volte e le murature della navata centrale e dei locali annessi, consentendo non solo il recupero strutturale dell’edificio, ma anche la valorizzazione di significative evidenze archeologiche emerse nel corso degli interventi, precedentemente non visibili.

Un ulteriore finanziamento di 2 milioni di euro, a valere sui fondi CIS, consentirà il completamento del restauro della chiesa gotica, restituendo pienamente alla città uno dei suoi luoghi più suggestivi e identitari.

In occasione delle festività di Pasqua e Pasquetta, infatti, lo Spasimo sarà eccezionalmente aperto ai visitatori dalle 9 alle 13, offrendo a cittadini e turisti l’opportunità di riscoprire uno dei simboli del patrimonio storico-artistico di Palermo.

“Esprimo grande soddisfazione per la celerità con cui sono stati realizzati questi interventi- ha detto Il sindaco Roberto Lagalla – frutto di un lavoro sinergico ed efficace degli uffici dell’assessorato alla Città Storica. Voglio ringraziare personalmente la Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Palermo per la collaborazione e l’attenzione dimostrata, così come l’assessorato alla Cultura per aver reso possibile la riapertura dello Spasimo. Restituire questo luogo alla città, anche solo per queste giornate festive, rappresenta un segnale concreto di cura e valorizzazione del nostro patrimonio”.