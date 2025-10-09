Un pass per le Vie dei Tesori in collaborazione con Amat

Un Tesori Pass per godere il festival a 360 gradi: è la sorpresa delle Vie dei Tesori che da venerdì 10 ottobre aprirà la sua diciannovesima edizione a Palermo. Pensando ai visitatori più appassionati e ai turisti, nasce questa card, che a breve sarà disponibile su www.leviedeitesori.it e che consente di visitare tutti i luoghi del programma, saltando la coda. Uno strumento di visita che è integrato, grazie alla collaborazione con l’Amat, con il sistema di trasporto pubblico urbano: esibendo il TesoriPass si avrà diritto, durante i sei weekend del Festival, a un biglietto ridotto, per la singola corsa, su tutti gli autobus e i tram della città da acquistare con le App MyAMAT e Palermobilità.

È un’ulteriore collaborazione con AMAT, che dal prossimo weekend apre per Vie dei Tesori sia i depositi di via Roccazzo che quelli di via Castellana, un vero viaggio storico nell’universo dei trasporti cittadini, da un nostalgico autobus del 1966 ai moderni tram; e si visiterà anche la sala di controllo.

Il festival è quindi pronto a partire per il primo dei sei weekend in programma: per più di un mese – da venerdì 10 ottobre a domenica 16 novembre – la città sarà un unico museo a cielo aperto.

Il calendario è disponibile sul sito www.leviedeitesori.com dove si trovano anche notizie, curiosità, schede per ciascuna città, e sulla App Le Vie dei Tesori.