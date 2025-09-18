Il Tempo della Sicilia a TTG 25, ci sarà l’assessore Amata

Anche quest’anno la Regione Sicilia parteciperà al TTG Travel Experience 2025 che si terrà a Rimini dall’8 al 10 ottobre 2025 presso il Rimini Expo Centre, con la presenza di operatori e agenzie di viaggi siciliane.

La Sicilia sarà presente presso il PAD A7 – STAND 429/540. Inoltre, giovedì 9 ottobre alle ore 12, è in programma la conferenza stampa Il Tempo della Sicilia alla presenza di Elvira Amata, assessore regionale al Turismo, che esporrà tutti i dati relativi all’andamento del turismo regionale nell’estate 2025 e anticiperà i dettagli di eventi culturali e manifestazioni che si terranno il prossimo inverno.