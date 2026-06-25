Aerolinee Siciliane, azionisti deliberano scioglimento società

Il 20 giugno 2026 l’assemblea straordinaria degli azionisti di Aerolinee Siciliane Spa ha deliberato la liquidazione e lo scioglimento della società.

Il direttore generale, Luigi Crispino, nel mettersi a disposizione del liquidatore nominato Ruggero Pastorella, ha reiterato allo stesso l’invito ad aprire azioni di responsabilità nei confronti degli organi amministrativi, come da invito già anticipato in data 30 aprile.

Crispino ha dichiarato di avere già incaricato come Socio azionista un pool di legali per valutare azioni di rilevanza penale.

“Una società ad azionariato popolare – ha sottolineato Crispino – non è un club privato ove si possono regolare conti o faide interne per scontri di potere. Io e gli azionisti – ha concluso – siamo curiosi ed ansiosi di sapere chi ha avuto interesse a fermare i voli di Aerolinee Siciliane”.

Aerolinee siciliane erana nata con l’intenzione di abbattere il caro voli e provare a contrastare il monopolio di poche compagnie che a prezzi sempre più alti collegano la Sicilia ai principali scali nazionali. A marzo 2026, dopo anni di parole, contatti, contratti e promesse, Aerolinee Siciliane aveva finalmente annunciato la data del primo decollo, previsto per il 31 maggio, e aveva aperto anche la vendita dei biglietti. Poi, però, per problemi dovuti principalmente all’aumento delle tariffe del petrolio e quindi del cherosene degli aerei, era apparso sempre più evidente che la data del 31 maggio sarebbe slittata ancora. A bloccare ogni speranza la liquidazione della società, deliberata appena 5 giorni fa dagli azionisti di Aerolinee Siciliane Spa, come si evince anche sul sito ufficiale, che ormai appare in manuntenzione. Per informazioni chiamare direttamente 095.3420404.