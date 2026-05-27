Hellofly: ad agosto e settembre voli regolari da Perugia per Lampedusa e Pantelleria

In riferimento ad alcune notizie diffuse nelle ultime ore, il ceo di Hellofly Teodosio Longo, sentito telefonicamente da Travelnostop.com, desidera chiarire che attualmente risultano cancellati i voli charter da Perugia per Lampedusa e Pantelleria esclusivamente per il mese di giugno 2026 e che anche sul volo del 27 giugno la compagnia sta valutando eventuali soluzioni di riprotezione

Allo stato attuale, invece, i collegamenti programmati per i mesi di agosto e settembre rimangono regolarmente in essere.

“Dopo 4 anni che investiamo sulle rotte in partenza da Perugia – spiega Longo – non intendiamo fermarci ma anzia manteniamo intatta la nostra voglia di andare avanti nonostante per la parte iniziale della stagione sia mancata la domanda che aggiunta alla problematica del caro carburante ci ha portato ad annullare le partenze di giugno”.

Con un comunicato pubblicato sulla propria pagina Facebook, Hellofly sottolinea che le cancellazioni dei voli previsti a giugno sono state comunicate nel pieno rispetto della normativa europea vigente, in conformità al Regolamento EU261/2004, garantendo ai passeggeri tutte le tutele previste dalla legge.

Per quanto riguarda il mese di luglio, la compagnia sta lavorando a una possibile soluzione alternativa da proporre ai passeggeri, previo consenso. Al momento, tuttavia, non è ancora possibile fornire ulteriori dettagli o conferme definitive in merito. Arriveranno comunicazioni ufficiali via e-mail il prima possibile ai clienti interessati.