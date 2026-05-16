Pantelleria celebra il suo Genius Loci
16 Maggio 2026, 08:00
“Il gusto come identità, il vento come spirito, la terra come memoria”: il 23 maggio Pantelleria diventa il cuore pulsante della cultura gastronomica mediterranea, nel quadro della Cucina Italiana patrimonio dell’UNESCO.
Nasce infatti la prima edizione di “Genius Loci dell’Elaio-Enogastronomia di Pantelleria”, manifestazione che mette al centro le eccellenze dell’isola trasformandole in un’esperienza sensoriale totale.
Tra cerimoniali e l’inaugurazione della Banca del Genius Loci, l’isola si pone come modello nazionale nella tutela del patrimonio materiale e immateriale. L’evento segna l’avvio formale del percorso di riconoscimento di Pantelleria quale Borgo Genius Loci De.Co., nell’ambito della Rete Nazionale dei Borghi Genius Loci De.Co.
L’evento si svolgerà presso Qalea Hotel (Suvaki) in due momenti: dalle 11.30 alle 14 apertura istituzionale, Percorso del Gusto, Show Cooking, Brunch del Territorio; alle 17.30 Audizione pubblica, a seguire Cena “L’Anima del Gusto”.
L’iniziativa mira a dotare il Comune di uno strumento di governance per tutelare saperi tradizionali, paesaggi storici e produzioni agroalimentari, proteggendo l’identità locale dalle logiche della riproducibilità commerciale.
La Denominazione Comunale (De.Co.), concepita originariamente da Luigi Veronelli, trova nel format della Rete Nazionale dei Borghi GeniusLoci DeCo l’attuazione più coerente affinchè Pantelleria smette di essere solo una destinazione turistica per tornare a essere protagonista della propria narrazione culturale. L’identità territoriale, a differenza dei prodotti, non può essere copiata; essa costituisce un vantaggio collettivo che, se protetto correttamente, funge da volano per uno sviluppo economico rispettoso delle radici storiche dell’isola
L’evento è il risultato di una collaborazione tra diverse entità di rilievo: l’Assessorato all’Agricoltura della Regione Siciliana, che finanzia l’iniziativa, il Comune di Pantelleria, il Parco Nazionale Isola di Pantelleria, la locale ProLoco e IDIMED (Rete Nazionale di Borghi Genius Loci DeCo).