Dua Lipa sceglie Palermo per il sì: al via i preparativi per le nozze

Passeggiate tra chiese e monumenti storici, una gita in barca al tramonto sul mar Mediterraneo, un Campari sorseggiato tra local e turisti su gradini di marmo, aperitivi e cene nei locali nascosti del centro storico: è cominciata così la storia d’amore tra Dua Lipa, cantautrice britannica di origini albanesi, e la città di Palermo. E oggi la pop star sceglie proprio il capoluogo siciliano come cornice per il suo matrimonio con l’attore e modello britannico Callum Turner, con cui la scorsa estate aveva visitato la città per le nozze dell’amica Charli XCX.

Secondo alcune indiscrezioni, il periodo per i festeggiamenti delle nozze dovrebbe cadere tra il 5 e il 7 settembre mentre la location potrebbe essere Villa Igea, dove Dua Lipa ha già soggiornato.

Ma cosa, oltre l’amore, lega la pop star a Palermo? Già nel 2023 era comparsa sul suo profilo Instagram a posare per Puma con la maglia rosanero, facendo impazzire fan e tifosi della squadra di calcio. Il motivo è che Dua Lipa era testimonial di Puma per il lancio delle ‘Puma Palermo’, una scarpa da tennis della casa sportiva tedesca rilanciata in quei mesi.

Che sia cominciata con questo accordo commerciale la storia d’amore che l’ha portata a scegliere la città siciliana per dire ‘sì’? Quello che sappiamo è che Palermo è entrata nel suo cuore, come rivelato da lei stessa nella caption del suo carosello dedicato al suo viaggio estivo: “Palermo in my heart” scrive, con tanto di cuoricini.

Palermo quindi può cominciare a prepararsi per l’arrivo dei festeggiamenti della coppia insieme a tutti i suoi invitati di fama internazionale, e chi lo sa che uno di questi non potrà rimanere incantato dalla bellezza della città al punto di decidere di sposarsi qui.