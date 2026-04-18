‘100 a tavola’ torna e si fa in tre tra Modica, Ragusa e Comiso

Coniugare le bellezze monumentali, artistiche, paesaggistiche e territoriali di tre comuni, Modica, Ragusa e Comiso, con la cucina d’autore che rappresenta la sintesi del payoff utilizzato, ossia la ‘Cucina è Cultura’. Con questo spirito ritorna l’iniziativa ‘100 a Tavola’ che lo scorso anno ha avuto il suo ‘battesimo’ a Modica e che quest’anno ha aggiunto altre due location a Ragusa e Comiso.

La prima tappa è a Modica, il 24 aprile alle 21, nella bellissima e singolare location sottostante il monumentale Duomo di San Giorgio, in occasione proprio dei festeggiamenti del Patrono.

La seconda a Ragusa, il 27 giugno, nelle latomie di Cava Gonfalone, un luogo suggestivo, iconico e di grande impatto. La terza sarà ospitata a Comiso, ad inizio autunno. La location è in fase di definizione.

Ciascuna cena vedrà ad un unico tavolo cento commensali che godranno dei luoghi, del fascino che avvolge la serata, del menù appositamente studiato dallo chef Lorenzo Ruta, dell’omonimo ristorante di Modica, e delle selezioni di beverage firmate da Progetto Duca di Salvatore Susino. L’organizzazione è curata dalla Sun Hub.

“Noi pensiamo all’atmosfera – hanno spiegato i promotori e organizzatori – il resto sarà compito di ciascuno dei commensali che scelgono di far parte di questa coreografia. Lo scorso anno abbiamo avuto importanti riconoscimenti da parte di chi ha scelto di vivere questa esperienza, in un contesto di festa e gioia, proprio in occasione dei festeggiamenti per il Patrono di Modica, San Giorgio. Oggi abbiamo voluto riproporre lo stesso format, estendendolo anche in altri due comuni della nostra provincia, Ragusa e Comiso, proprio per consolidare il connubio tra la bellezza dei luoghi e la ricercatezza delle ricette con piatti inediti appositamente creati dallo chef Ruta”.