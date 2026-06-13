Cucinelli sceglie Modica per l’evento esclusivo dell’estate

Per l’estate 2026, Brunello Cucinelli ha scelto Modica come cornice di un evento “esclusivo” nella bella cornice del Duomo di San Giorgio alla presenza di Carolina Cucinelli. Tra gli ospiti Bianca Balti, Hailey Atwell, Liu Tao e Malika Ayane.

È proprio da queste radici, in sintonia con i valori più autentici del brand, che nasce Mediterranea, il racconto della stagione estiva della casa di moda di Solomeo. Per la stagione 2026 questo viaggio simbolico approda in Sicilia, isola che incarna pienamente lo spirito mediterraneo. La scalinata di San Giorgio si è dunque trasformnata nella suggestiva passerella della collezione di Cucinelli.

“La prestigiosa firma italiana dell’alta moda internazionale – ha detto la sindaca Maria Monisteri – non solo ha scelto la bellezza della nostra città come set dello shooting fotografico che presenta la collezione ma ha deciso di accendere i suoi riflettori su Modica, e sulla scalinata di San Giorgio, con le sue modelle e i suoi modelli trasformando la città nel proscenio di un evento di caratura internazionale come mai in passato. È un’opportunità straordinaria per raccontare Modica come luogo di cultura, eleganza, autenticità e fascino senza tempo”.

“Accogliere a Modica la collezione di Cucinelli ha rappresentato una grande opportunità per la nostra città e per l’intero territorio del Val di Noto – ha aggiunto Roberto Allegrezza, responsabile del marchio del Val di Noto -. Questo appuntamento dimostra come il nostro territorio sia sempre più capace di attrarre iniziative di alto profilo, in grado di coniugare arte, bellezza, tradizione e innovazione. Eventi di tale prestigio favoriscono la crescita del comparto turistico, valorizzano le eccellenze locali e rafforzano il posizionamento della Val di Noto nei circuiti nazionali e internazionali della cultura e del lusso. È fondamentale continuare a investire in progetti che mettano in rete istituzioni, imprese e operatori culturali per costruire nuove opportunità di sviluppo sostenibile.”