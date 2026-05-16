IA e sociologia del viaggio: focus a Modica e Ibla

Nuovi appuntamenti con il ciclo di seminari formativi “Turismo 2026 – Visioni e Tendenze” promosso dal Living Lab SSUD della Fondazione Banca Agricola Popolare di Ragusa (BAPR) in collaborazione con il GAL Terra Barocca, dedicati agli operatori turistici e culturali.

Le date da segnare in agenda sono due: giovedì 21 maggio, alle ore 17.30, presso la Biblioteca Comunale “Salvatore Quasimodo” di Modica, focus sull’impatto dell’Intelligenza Artificiale Generativa nel settore dell’ospitalità e l’evoluzione sociologica del viaggio contemporaneo tra nuove esigenze, mobilità e trasformazioni post-pandemia. Dopo il framing speech di Marco Platania, Professore dell’Università degli Studi di Catania e Coordinatore del Living Lab SSUD, interverranno Stefano Ricca, Presidente Ricca IT s.r.l., e Vito D’Amico, CEO & Founder MyForecast RMS e CCO & Founder SICANIASC. A moderare l’incontro sarà Angelo Firrito della Fondazione BAPR.

Il secondo appuntamento è in programma martedì 26 maggio 2026, sempre alle ore 17:30, a Ragusa Ibla, presso la sede del Corso di Laurea in Management delle Imprese per l’Economia Sostenibile (Ex Distretto Militare di Via Dottor Solarino 87), con il seminario “Sociologia del Viaggio Contemporaneo”. L’incontro vuole offrire un’analisi sociologica e demografica dei nuovi profili di viaggiatori emersi nel contesto post-pandemia, con particolare attenzione ai cambiamenti che stanno ridefinendo il rapporto tra lavoro, mobilità ed esperienza turistica. Tra i temi affrontati vi saranno il fenomeno del bleisure, l’integrazione tra lavoro e tempo libero, le esigenze infrastrutturali dei lavoratori da remoto e le opportunità legate al turismo genealogico, segmento in costante crescita e sempre più rilevante per i territori ad alta identità culturale.

Al framing speech di Marco Platania, seguiranno gli interventi di Marxiano Melotti, Docente di Sociologia del Turismo e del Patrimonio culturale presso l’Università degli Studi Niccolò Cusano, e Luigi Scrofani, Docente di Geografia Economica e Urbana presso l’Università degli Studi di Catania.