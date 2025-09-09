Visit Sicily apre alle esperienze enogastronomiche: come aderire

Opportunità per gli operatori siciliani dell’enogastronomia che vogliono proporre esperienze come visite

guidate, laboratori artigianali, di produzione, cooking class, degustazioni.

Nell’ambito del Progetto “Vie della lava e Contrade dell’Etna”, finanziato dal F.U.N.T., il Dipartmento Turismo offre alle aziende la possibilità di essere presenti sul sito visitsicily.info, all’interno della nuova piattaforma dedicata agli operatori dell’enogastronomia.

Gli interessati possono sottoporre le proprie proposte compilando questo form, indicando nome e contatti dell’azienda oltre all’indicazione della tipologia di esperienze enogastronomiche proposte. Le proposte saranno sottoposte a revisione e approvazione da parte del Dipartimento Turismo, prima della pubblicazione. Una volta approvate, verranno veicolate sul sito di promozione turistica della Regione Siciliana visitsicily.info, con una scheda contenente i contatti ed una breve descrizione delle esperienze proposte, tradotta in inglese, francese e spagnolo.

Si precisa che il Dipartimento renderà disponibile esclusivamente la visibilità della proposta, pertanto, le esperienze potranno essere prenotate e/o acquistate unicamente dal proponente (ad es. attraverso sito web, email, telefono, etc.).

L’iniziativa, promossa dal Dipartimento Turismo, mira a valorizzare realtà come cantine, frantoi, masserie, aziende agricole, caseifici e altre attività enogastronomiche, creando un elenco di imprese con nome,

contatti e tipologia di esperienze offerte (es. visite guidate, degustazioni, laboratori).