Castelbuono celebra l’International Jazz Day il 30 aprile

Era il 2011 quando l’UNESCO, riconoscendo al Jazz quel potere unico di unire i popoli e superare i confini, istituiva l’International Jazz Day. Da allora, per 15 anni, il mondo intero celebra questo genere straordinario. Un evento che adesso viene celebrato anche a Castelbuono.

“Qui a Castelbuono Jazz Festival – dice il sindaco Mario Cicero – ci sentiamo parte integrante di questa storia. Negli ultimi tre decenni abbiamo fatto molto più che organizzare concerti; abbiamo aperto strade a giovani talenti, abbiamo costruito un progetto che cresce e attira un pubblico che oggi è attento ed esigente, abbiamo fatto risuonare le pietre antiche della nostra città con le note dei più grandi.

Ecco perché partecipiamo a questa iniziativa internazionale con un entusiasmo tutto nuovo.

Il direttore artistico, Angelo Butera, ha immaginato qualcosa di diverso per il prossimo 30 aprile. Non un semplice concerto, ma una vera e propria festa del jazz nell’atrio del Chiostro di S. Francesco a Castelbuono. Sarà un omaggio alla musica, certo, ma soprattutto alle eccellenze siciliane, quegli artisti che hanno contribuito a rendere grande il nostro Festival e che saranno i protagonisti assoluti della serata.

“Lasciatecelo dire con un pizzico di orgoglio e senza giri di parole – aggiunge Butera – in Italia il Jazz non è solo Umbria. La nostra isola vanta una scena musicale blasonata, viva e pulsante. Castelbuono è un tassello fondamentale, ma siamo in ottima compagnia, pensiamo allo straordinario lavoro storico del Brass Group a Palermo, al Catania Jazz, al Nick La Rocca Festival di Salaparuta, fino al Vittoria Jazz Festival, solo per citarne alcuni. Senza contare la miriade di club, scuole di musica, Conservatori con sezioni jazz, dove migliaia di giovani siciliani studiano ogni giorno per diventare i grandi artisti di domani. La Sicilia suona, e suona forte”.

“Che il nostro non sia solo intrattenimento, ma un progetto di valore – conclude Cicero – lo ha confermato di recente anche l’assessore regionale al Turismo Elvira Amata all’ultima BIT di Milano, quando ha voluto sottolineare come il Castelbuono Jazz Festival sia un motore che intreccia cultura, turismo e sviluppo economico. Un riconoscimento che ci onora e ci spinge a fare ancora meglio”.