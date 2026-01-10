Fiasconaro protagonista di Boss in incognito su Rai2

Fiasconaro, simbolo dell’alta pasticceria italiana nel mondo, è il protagonista della prima puntata del secondo ciclo dell’undicesima edizione di “Boss in incognito”, in onda lunedì 12 gennaio su Rai 2 alle 21.20 con Elettra Lamborghini, nuova conduttrice dallo scorso settembre.

Al centro del racconto vi è Agata Fiasconaro, Brand Manager figlia del pasticcere Nicola, che ha scelto di mettersi in gioco per osservare da vicino il lavoro quotidiano in tutti i reparti aziendali e ascoltare le persone. Un racconto autentico che contribuisce a rendere ancora più solida l’identità del brand fondata su qualità, attenzione ai dettagli e centralità delle persone.

Con sede a Castelbuono, Fiasconaro produce 20.000 panettoni al giorno, conta 250 collaboratori e ha un volume d’affari pari a 34 milioni di euro annui. Nella sua avventura in incognito Agata Fiasconaro, affiancherà i suoi dipendenti: con Ibrahima imparerà i segreti degli impasti, Angelika la istruirà sulla pirlatura e la messa in forma dei panettoni, Nicola le mostrerà il reparto dove vengono ultimati e imbustati i panettoni, e con Enrico sarà al carretto delle degustazioni in Piazza Margherita di Castelbuono. In incognito anche Elettra Lamborghini che, tra fiocchi e carte, affiancherà Patrizia nell’arte del confezionamento.

Come sempre, l’esperienza di “Boss in incognito” metterà in contatto due mondi solitamente separati e distinti: quello dei boss e quello dei dipendenti, permettendo, sia agli uni che agli altri, di incontrarsi, comprendersi e conoscersi meglio, tra sorprese ed emozioni.

Ai dipendenti, impegnati a lavorare o con il loro boss o con Elettra Lamborghini – pronti a impersonare un lavoratore con il loro travestimento – verrà detto che in azienda si sta girando “Job Deal”, un nuovo programma che aiuta alcune persone che hanno perso il lavoro a trovarne uno nuovo. Solo una volta terminata la settimana di riprese, i lavoratori scopriranno l’identità di chi li ha affiancati durante le loro mansioni.