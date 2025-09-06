Castelbuono Jazz Festival si chiude con l’omaggio a Pino Daniele

Si chiuderà ufficialmente domenica 7 settembre la 28esima edizione del Castelbuono Jazz Festival con aranno Fabrizio Bosso e Julian Oliver Mazzariello, alle 19, all’atrio San Francesco. Saranno loro a suggellare questa intensa e partecipata edizione, che ha visto la partecipazione di artisti di grande spessore internazionale, tra tutti Joe Lovano, e la presenza di migliaia di spettatori provenienti dalle più svariate distanze, persino dal Giappone.

L’edizione di quest’anno è stata dedicata a due grandi della cultura del ‘900, Andrea Camilleri e Pino Daniele, ed è proprio la musica di Pino Daniele ad essere protagonista del concerto del trombettista Fabrizio Bosso (ingresso libero fino ad esaurimento posti). Nello spettacolo Bosso, infatti, ripercorre le diverse traiettorie musicali di Daniele, cercando di restituire un ritratto inedito del cantautore napoletano, puntando soprattutto sulle interpretazioni originali dei suoi celebri brani.

Intanto, il direttore artistico del Castelbuono Jazz Festival, Angelo Butera, insieme al suo staff, è già al lavoro per l’edizione Winter del Castelbuono Jazz Festival in calendario già dal 19 dicembre e per il prossimo anno, concentrando l’attenzione su altri due giganti del jazz, John Coltrane e Miles Davis, in occasione del loro centenario.