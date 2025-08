I gusti di Giappone e Sicilia si incontrano al Grand Hotel San Pietro

Martedì 19 agosto il ristorante Batu, fine dining del Grand Hotel San Pietro di Taormina, ospiterà una serata d’alta cucina internazionale il cui protagonista sarà un inedito omakase a quattro mani firmato dallo chef resident Luca Miuccio e dal giapponese Tomohiro Uido, stella Michelin.

La cena rappresenta un ponte gastronomico tra Oriente e Mediterraneo e l’occasione per svelare La Rotonda sul Mare, terrazza sospesa sull’Isola Bella e gioiello nascosto dell’hotel.

Una sola tavola conviviale per otto ospiti, pronti a lasciarsi guidare: il termine giapponese omakase significa infatti “mi affido a te”, una formula in cui il cliente rinuncia a scegliere, affidandosi completamente alla creatività e sensibilità dello chef.

La filosofia dell’omakase si intreccerà dunque con l’identità della cucina siciliana in un menù a sorpresa, in piena coerenza con la cucina di Luca Miuccio in cui sperimentazione creativa e materia prima siciliana si fondono.

La serata inizierà alle 20 con un drink di benvenuto sulla terrazza, durante il quale gli ospiti potranno conoscersi e ascoltare l’introduzione degli chef, che poi alterneranno le portate, raccontando personalmente la genesi di ogni piatto. Il percorso si concluderà con un dessert congiunto, simbolo dell’incontro tra le due culture, accompagnato da un brindisi finale a base di sake o passito, secondo preferenza.

Prenotazione obbligatoria: tel. 366 6341175/0942 620711 – info.sanpietro@lbhs.it

www.sanpietrotaormina.com