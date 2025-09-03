Palermo, una notte di performance lungo il percorso dell’acchianata

La tradizionale “acchianata” al Santuario di Santa Rosalia diventa un evento. Per il terzo anno consecutivo, domani, giovedì 4 settembre, torna infatti lungo il percorso della Scala Vecchia L’Acchianata delle Rosalie: oltre 150 artisti tra cantanti, musicisti, attori, scultori, fotografi si alterneranno nelle 4 postazioni lungo il percorso (Stazione del Giglio alle falde, Stazione delle Ginestre alla panoramica, Stazione delle Rose al Santuario e Stazione delle Stelle al Belvedere) per dare vita ad un programma ricco di performances, in cui ogni artista eseguirà un cameo, una preghiera alla Santuzza, ognuno con le loro arti.

Una terza edizione piena di novità: la prima, molto importante, è il sodalizio tra l’Acchianata religiosa del 3 settembre, con la decisione di stilare un calendario unico, condiviso, con l’Acchianata delle Rosalie, poi l’installazione, ai piedi del Monte, della statua di Santa Rosalia ideata da Fabrizio Lupo e costruita insieme ai ragazzi della casa circondariale Ucciardone in occasione della 395° edizione del Festino di Santa Rosalia, il Premio Acchianata delle Rosalie, l’osservatorio astronomico e il planetario al Belvedere, il workshop fotografico “Rosalia 401” e la collaborazione con il City Football Club.

Si parte alle 20 con il sindaco Roberto Lagalla e il vicesindaco e assessore alla cultura Giampiero Cannella che sveleranno la nuova installazione della statua di Santa Rosalia ai piedi del Monte e taglieranno il nastro per dare il via alla terza edizione dell’Acchianata delle Rosalie. Alle 20.30 al via le performances nelle diverse stazioni che si ripeteranno a ciclo continuo fino alle 23.30.

“L’Acchianata delle Rosalie è molto più di un evento culturale: è una kermesse che intreccia spiritualità, tradizione e creatività, capace di valorizzare il patrimonio immateriale di Palermo e promuovere l’eccellenza artistica del nostro territorio”, spiega il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla

“L’Acchianata delle Rosalie rappresenta un appuntamento simbolico e profondamente sentito dalla nostra comunità. Un momento in cui arte, fede e partecipazione popolare si fondono in un’unica, straordinaria narrazione collettiva. È anche grazie a queste iniziative che Palermo continua a crescere come città della bellezza, dell’arte e della memoria condivisa”, aggiunge Giampiero Cannella, assessore alla cultura del Comune di Palermo.

L’Acchianata delle Rosalie è un progetto artistico, una sfida organizzativa, una kermesse verticale di eccellenze siciliane, pronte a raccontare la Santuzza. Mentre il Festino si caratterizza per le luci, le luminarie e i grandi fuochi d’artificio, l’acchianata è un momento di grande suggestione, di preghiera, di conforto e anche di culto e che oggi diventa un evento straordinario di grande attrattiva per la cittadinanza e i numerosissimi turisti.

CALENDARIO “ACCHIANATA DELLE ROSALIE” 4 settembre

1^ stazione / STAZIONE DEL GIGLIO ALLE FALDE

KIDS ORCHESTRA TEATRO MASSIMO – SARA CAPPELLO – TONY GRECO – GIUSEPPE BONGIORNO – DAVIDE BONGIORNO – FRANCESCA MENNELLA – ALESSIA GRECO – MATEO COFFARO – GIUSEPPE PIZZIMENTI – MARCO PIZZIMENTI – ZAIRA MILANO – AURELIA PENNINO – ALESSANDRO RICOTTA – MARTA PAMPALONE – FORIANO SABATO – ETHAN MESSINA – ALESSIA ARGENTO – COMPLESSO BANDISTICO CAVALIERE MICHELE CASCINO DI GAETANO BONADONNA – CIRC’OPIFICIO (JOSH RIZZUTO – GIULIA TARTAMELLA – MARIKA RIGGIO – RAFFAELE RIGGIO – FABRIZIO CAMPO – SALVATORE LO GELFO – VIVIANA FILIPPELLO) – ROSY VISCONTI – RICCIO – CIRCO – TONY LANDOLINA – GIUSEPPE VIOLA

2^ stazione / STAZIONE DELLE GINESTRE ALLA PANORAMICA

MANUELA LI CAULI – ROBERTO BELLAVIA – GIUSEPPE TOMASINO – RACUEL ROMEO – ALFONSO MOSCATO – FRANCESCO CAMPANELLA – ANITA VITALE – RITA COLLURA – IVAN GRECO – MAURO GRECO – IVANA SPARACIO – MARIA ADELAIDE FILIPPONE

3^ stazione / STAZIONE DELLE ROSE AL SANTUARIO

DOMENICO PELLEGRINO – ALBERTO SANTAMARIA – VALENTINA MIGLIORE – ALESSANDRA SALERNO – ALESSANDRA PONENTE – ELEONORA LOMBARDO – FRANCESCO AUCELLO – MAURIZIO AUCELLO – LUCIANO DE CARO – DAVIDE FONTANA – ENZO MARIA – GIUSEPPE MISIA – SALVATORE MISIA – GIANLUCA PERINO – SALVO PIPARO – MARGHERITA RIOTTA – GIÒ DI TONNO – CAMILLA RINALDI – ILARIA MONGIOVÌ –

SIMONA DI MARCOBERARDINO

4^ stazione / STAZIONE DELLE STELLE AL BELVEDERE

ROSALBA BOLOGNA – GASPARE SANZO – SANTI GNOFFO – GIOVANNA CORRAO

OPERA DEI PUPI FAMIGLIA BUMBELLO – NOA FLANDINA – NICO PODIX

Osservatorio astronomico di Palermo “Giuseppe S.Vaiana” e del planetario di Palermo ‘Urania’