Torna la Festa di Primavera al Museo Pitrè
14 Marzo 2026, 09:00
Torna con la sua terza edizione l’iniziativa del Museo etnografico siciliano ‘G. Pitrè’ dedicata ai bambini: la Festa di Primavera, sabato 21 e domenica 22 marzo dalle 10 alle 13.30.
Il personale del Museo che guiderà i piccoli alla visita della Collezione Giocattoli del Pitrè e, successivamente, alla costruzione di aquiloni di carta sui quali i partecipanti potranno divertirsi a disegnare a loro piacimento, ispirandosi a quanto appreso dalla visita.
La partecipazione è gratuita.
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