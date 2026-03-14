Torna la Festa di Primavera al Museo Pitrè

14 Marzo 2026, 09:00

Torna con la sua terza edizione l’iniziativa del Museo etnografico siciliano ‘G. Pitrè’ dedicata ai bambini: la Festa di Primavera, sabato 21 e domenica 22 marzo dalle 10 alle 13.30.

Il personale del Museo che guiderà i piccoli alla visita della Collezione Giocattoli del Pitrè e, successivamente, alla costruzione di aquiloni di carta sui quali i partecipanti potranno divertirsi a disegnare a loro piacimento, ispirandosi a quanto appreso dalla visita.

La partecipazione è gratuita.

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