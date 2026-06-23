Travel Hashtag porta in Sicilia un focus sul turismo premium

Si svolgerà in Sicilia la prossima edizione di Travel Hashtag | Italy Edition – Think Retreat. L’appuntamento dal titolo “Oltre l’eccellenza – Le tendenze che stanno ridisegnando il turismo di fascia alta” è in programma dalle 10 alle 13 di mercoledì 8 luglio presso il resort Monaci delle Terre Nere a Zafferana Etnea e riunirà rappresentanti delle istituzioni, dell’hospitality, dell’industria dei viaggi e della cultura, chiamati a confrontarsi sui temi che stanno ridefinendo il segmento high‑end: evoluzione della domanda globale, competitività internazionale e nuove forme di ospitalità esperienziale.

La giornata si aprirà con gli interventi di Nicola Romanelli, ideatore del format, insieme a Guido Coffa e Giovanna Manganaro, rispettivamente Founder e General Manager di Monaci delle Terre Nere. Accanto a loro, Salvo Russo, Sindaco di Zafferana Etnea; Beatrice Briguglio, Assessore al Turismo e allo Spettacolo del Comune di Taormina; Nico Torrisi, CEO di SAC–Aeroporto di Catania e Presidente Federalberghi Sicilia; Enzo Carella, Presidente Filiera Turismo Italia; Palmiro Noschese, Presidente Confassociazioni Tourism–Food–Hospitality; Daniela La Porta, Presidente della Sezione Consulenza di Confindustria Catania; Giulio Contini, Direttore Generale della Scuola Italiana di Ospitalità. A chiudere la sessione istituzionale sarà il Vicepresidente del Senato, Sen. Gian Marco Centinaio.

Il viaggiatore high-end

A seguire, Luca Borrelli, Public Affairs Manager Italy di Booking.com, offrirà una lettura aggiornata dei trend globali del viaggiatore alto spendente, delineando le nuove aspettative verso l’hospitality italiana di charme.

Il nuovo lusso

La sessione dei keynote speeches sarà interamente al femminile: Sofia Catalano (giornalista), Gloria Armiri (Group Brand Manager Italian Exhibition Group), Sara Abdel Masih (Board Member & General Manager Maison Senato Milano), Antonella Ferrara (Presidente Taobuk) e Zaira Magliozzi (autrice e media entrepreneur). Ognuna racconterà secondo il proprio punto di vista come il concetto di lusso stia evolvendo e come oggi si intrecci sempre più con tempo, cura, cultura ed essenzialità.

Mercati esteri e nuove esigenze del viaggiatore ad alta capacità di spesa

Il primo panel riunirà Massimiliano Zanardi (nominato di recente alla guida del Baccarat Hotel Rome), Daniele Rutigliano (Senior Tourism Manager McArthurGlen Group), Giorgio Palmucci (Hospitality Development Advisor) e la padrona di casa Giovanna Manganaro, per analizzare come i mercati esteri stiano ridefinendo le priorità delle destinazioni italiane che esprimono il meglio della nostra ospitalità d’eccellenza.

Il turismo rurale di alta gamma come leva di sviluppo

Il secondo panel vedrà la partecipazione di Domenico Scordari (Founder Naturalis Bio Resort), Massimo Bullo (General Manager La Collina dei Ciliegi Wine Resort), Sauro Mariani (CEO Nordelaia Resort) e Luca Carnesecchi (CEO Italia Highlights e Relais dei Molini), con un focus sulle opportunità del turismo rurale premium nei mercati internazionali.

La Sicilia come laboratorio di eccellenza

A chiudere la mattinata, un panel dedicato alla Sicilia come modello di ospitalità di alta gamma, con Peppe Mendola (Co-Owner Essence of Sicily), Giuseppina Costantino (Hotel Manager Hotel Metropole Taormina), Rosario Rubino (General Manager The Ashbee Hotel Taormina – Grand Hotel Des Étrangers Siracusa – Palazzo Excelsior Palermo), Roberto Oldano (Operation Manager VRetreats) e Piero Benigni (General Manager Grand Hotel San Pietro). Un confronto che metterà in luce la capacità della regione di attrarre un pubblico globale sofisticato, grazie a un mix unico di cultura, natura, autenticità e hotellerie d’eccellenza.

“Ogni edizione di Travel Hashtag in Italia si arricchisce del contributo dei professionisti che incontriamo nei territori in cui portiamo il nostro format – spiega Nicola Romanelli, fondatore di Travel Hashtag Advisory – Il valore aggiunto di un evento itinerante come il nostro, interamente focalizzato su contenuti e relazioni, risiede proprio nello scambio tra persone autorevoli del settore, felici di condividere best practice e visioni in contesti unici come Monaci delle Terre Nere in Sicilia. È questa energia, fatta di dialogo e collaborazione, che alimenta la nostra community e la rende sempre pronta ad accogliere nuove voci lungo il percorso”.

Programma 8 luglio

09:30 – 10:00 | Registrazione Ospiti Esterni e Welcome Coffee

10:00 – 10:45 | Saluti istituzionali e Opening Speeches

Nicola Romanelli, Founder TRAVEL HASHTAG ADVISORY

Guido Coffa, Founder MONACI DELLE TERRE NERE

Giovanna Manganaro, General Manager MONACI DELLE TERRE NERE

Salvo Russo, Sindaco di Zafferana Etnea

Beatrice Briguglio, Assessore al Turismo e allo Spettacolo del Comune di Taormina

Nico Torrisi, CEO SAC- Aeroporto di Catania e Presidente FEDERALBERGHI Sicilia

Enzo Carella, Presidente FILIERA TURISMO ITALIA

Palmiro Noschese, Presidente CONFASSOCIAZIONI Tourism-Food-Hospitality

Daniela La Porta, Presidente Sezione Consulenza CONFINDUSTRIA Catania

Giulio Contini, Direttore Generale SCUOLA ITALIANA OSPITALITA’

Sen. Gian Marco Centinaio, Vicepresidente del Senato

10:45– 11:00 | “Il Viaggiatore High‐End: Trend Globali e Aspettative verso l’Hospitality Italiana”

Luca Borrelli, Public Affairs Manager Italy BOOKING.COM

11:00– 11:30 | Keynote Speeches “Il nuovo Lusso: Tempo, Cura, Essenzialità, Cultura”

Sofia Catalano, Giornalista Food-Hotellerie-Lifestyle-Moda RCS MEDIAGROUP

Gloria Armiri, Group Brand Manager ITALIAN EXHIBITION GROUP

Sara Abdel Masih, Board Member & General Manager MAISON SENATO Milano

Antonella Ferrara, Presidente TAOBUK – TAORMINA BOOK FESTIVAL

Zaira Magliozzi, Autrice e Media Entrepreneur

11:30 – 12:00 | Panel “Mercati Esteri e Nuove Esigenze del Viaggiatore Alto Spendente”

Massimiliano Zanardi, General Manager BACCARAT HOTEL ROME

Daniele Rutigliano, Senior Tourism Manager MCARTHURGLEN GROUP

Giorgio Palmucci, Hospitality Development Advisor

Giovanna Manganaro, General Manager MONACI DELLE TERRE NERE

12:00 – 12:30 | Panel “Come promuovere il Turismo Rurale di Alta Gamma nei Mercati Esteri”

Domenico Scordari, CEO & Founder NATURALIS BIO RESORT

Massimo Bullo, Direttore Generale LA COLLINA DEI CILIEGI WINE RESORT

Sauro Mariani, Amministratore Delegato NORDELAIA RESORT

Luca Carnesecchi, Amministratore Delegato ITALIA HIGHLIGHTS – RELAIS DEI MOLINI

12:30 – 13:00 | Panel “Sicilia: Un Laboratorio di Eccellenza per l’Hospitality di Alta Gamma”

Peppe Mendola, Co-Owner ESSENCE OF SICILY

Giuseppina Costantino, Hotel Manager HOTEL METROPOLE Taormina

Rosario Rubino, General Manager THE ASHBEE HOTEL Taormina – GRAND HOTEL DES ÉTRANGERS Siracusa – PALAZZO EXCELSIOR Palermo

Piero Benigni, General Manager GRAND HOTEL SAN PIETRO Taormina

Roberto Oldano, Operation Manager VRETREATS

13:00– 13:15 | Conclusioni

Nicola Romanelli, Founder TRAVEL HASHTAG ADVISORY

Giovanna Manganaro, General Manager MONACI DELLE TERRE NERE

Sen. Gian Marco Centinaio, Vicepresidente SENATO

13:30 – 15:00 | Pranzo di arrivederci