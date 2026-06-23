Travel Hashtag porta in Sicilia un focus sul turismo premium
23 Giugno 2026, 11:40
Si svolgerà in Sicilia la prossima edizione di Travel Hashtag | Italy Edition – Think Retreat. L’appuntamento dal titolo “Oltre l’eccellenza – Le tendenze che stanno ridisegnando il turismo di fascia alta” è in programma dalle 10 alle 13 di mercoledì 8 luglio presso il resort Monaci delle Terre Nere a Zafferana Etnea e riunirà rappresentanti delle istituzioni, dell’hospitality, dell’industria dei viaggi e della cultura, chiamati a confrontarsi sui temi che stanno ridefinendo il segmento high‑end: evoluzione della domanda globale, competitività internazionale e nuove forme di ospitalità esperienziale.
La giornata si aprirà con gli interventi di Nicola Romanelli, ideatore del format, insieme a Guido Coffa e Giovanna Manganaro, rispettivamente Founder e General Manager di Monaci delle Terre Nere. Accanto a loro, Salvo Russo, Sindaco di Zafferana Etnea; Beatrice Briguglio, Assessore al Turismo e allo Spettacolo del Comune di Taormina; Nico Torrisi, CEO di SAC–Aeroporto di Catania e Presidente Federalberghi Sicilia; Enzo Carella, Presidente Filiera Turismo Italia; Palmiro Noschese, Presidente Confassociazioni Tourism–Food–Hospitality; Daniela La Porta, Presidente della Sezione Consulenza di Confindustria Catania; Giulio Contini, Direttore Generale della Scuola Italiana di Ospitalità. A chiudere la sessione istituzionale sarà il Vicepresidente del Senato, Sen. Gian Marco Centinaio.
Il viaggiatore high-end
A seguire, Luca Borrelli, Public Affairs Manager Italy di Booking.com, offrirà una lettura aggiornata dei trend globali del viaggiatore alto spendente, delineando le nuove aspettative verso l’hospitality italiana di charme.
Il nuovo lusso
La sessione dei keynote speeches sarà interamente al femminile: Sofia Catalano (giornalista), Gloria Armiri (Group Brand Manager Italian Exhibition Group), Sara Abdel Masih (Board Member & General Manager Maison Senato Milano), Antonella Ferrara (Presidente Taobuk) e Zaira Magliozzi (autrice e media entrepreneur). Ognuna racconterà secondo il proprio punto di vista come il concetto di lusso stia evolvendo e come oggi si intrecci sempre più con tempo, cura, cultura ed essenzialità.
Mercati esteri e nuove esigenze del viaggiatore ad alta capacità di spesa
Il primo panel riunirà Massimiliano Zanardi (nominato di recente alla guida del Baccarat Hotel Rome), Daniele Rutigliano (Senior Tourism Manager McArthurGlen Group), Giorgio Palmucci (Hospitality Development Advisor) e la padrona di casa Giovanna Manganaro, per analizzare come i mercati esteri stiano ridefinendo le priorità delle destinazioni italiane che esprimono il meglio della nostra ospitalità d’eccellenza.
Il turismo rurale di alta gamma come leva di sviluppo
Il secondo panel vedrà la partecipazione di Domenico Scordari (Founder Naturalis Bio Resort), Massimo Bullo (General Manager La Collina dei Ciliegi Wine Resort), Sauro Mariani (CEO Nordelaia Resort) e Luca Carnesecchi (CEO Italia Highlights e Relais dei Molini), con un focus sulle opportunità del turismo rurale premium nei mercati internazionali.
La Sicilia come laboratorio di eccellenza
A chiudere la mattinata, un panel dedicato alla Sicilia come modello di ospitalità di alta gamma, con Peppe Mendola (Co-Owner Essence of Sicily), Giuseppina Costantino (Hotel Manager Hotel Metropole Taormina), Rosario Rubino (General Manager The Ashbee Hotel Taormina – Grand Hotel Des Étrangers Siracusa – Palazzo Excelsior Palermo), Roberto Oldano (Operation Manager VRetreats) e Piero Benigni (General Manager Grand Hotel San Pietro). Un confronto che metterà in luce la capacità della regione di attrarre un pubblico globale sofisticato, grazie a un mix unico di cultura, natura, autenticità e hotellerie d’eccellenza.
“Ogni edizione di Travel Hashtag in Italia si arricchisce del contributo dei professionisti che incontriamo nei territori in cui portiamo il nostro format – spiega Nicola Romanelli, fondatore di Travel Hashtag Advisory – Il valore aggiunto di un evento itinerante come il nostro, interamente focalizzato su contenuti e relazioni, risiede proprio nello scambio tra persone autorevoli del settore, felici di condividere best practice e visioni in contesti unici come Monaci delle Terre Nere in Sicilia. È questa energia, fatta di dialogo e collaborazione, che alimenta la nostra community e la rende sempre pronta ad accogliere nuove voci lungo il percorso”.
Programma 8 luglio
09:30 – 10:00 | Registrazione Ospiti Esterni e Welcome Coffee
10:00 – 10:45 | Saluti istituzionali e Opening Speeches
Nicola Romanelli, Founder TRAVEL HASHTAG ADVISORY
Guido Coffa, Founder MONACI DELLE TERRE NERE
Giovanna Manganaro, General Manager MONACI DELLE TERRE NERE
Salvo Russo, Sindaco di Zafferana Etnea
Beatrice Briguglio, Assessore al Turismo e allo Spettacolo del Comune di Taormina
Nico Torrisi, CEO SAC- Aeroporto di Catania e Presidente FEDERALBERGHI Sicilia
Enzo Carella, Presidente FILIERA TURISMO ITALIA
Palmiro Noschese, Presidente CONFASSOCIAZIONI Tourism-Food-Hospitality
Daniela La Porta, Presidente Sezione Consulenza CONFINDUSTRIA Catania
Giulio Contini, Direttore Generale SCUOLA ITALIANA OSPITALITA’
Sen. Gian Marco Centinaio, Vicepresidente del Senato
10:45– 11:00 | “Il Viaggiatore High‐End: Trend Globali e Aspettative verso l’Hospitality Italiana”
Luca Borrelli, Public Affairs Manager Italy BOOKING.COM
11:00– 11:30 | Keynote Speeches “Il nuovo Lusso: Tempo, Cura, Essenzialità, Cultura”
Sofia Catalano, Giornalista Food-Hotellerie-Lifestyle-Moda RCS MEDIAGROUP
Gloria Armiri, Group Brand Manager ITALIAN EXHIBITION GROUP
Sara Abdel Masih, Board Member & General Manager MAISON SENATO Milano
Antonella Ferrara, Presidente TAOBUK – TAORMINA BOOK FESTIVAL
Zaira Magliozzi, Autrice e Media Entrepreneur
11:30 – 12:00 | Panel “Mercati Esteri e Nuove Esigenze del Viaggiatore Alto Spendente”
Massimiliano Zanardi, General Manager BACCARAT HOTEL ROME
Daniele Rutigliano, Senior Tourism Manager MCARTHURGLEN GROUP
Giorgio Palmucci, Hospitality Development Advisor
Giovanna Manganaro, General Manager MONACI DELLE TERRE NERE
12:00 – 12:30 | Panel “Come promuovere il Turismo Rurale di Alta Gamma nei Mercati Esteri”
Domenico Scordari, CEO & Founder NATURALIS BIO RESORT
Massimo Bullo, Direttore Generale LA COLLINA DEI CILIEGI WINE RESORT
Sauro Mariani, Amministratore Delegato NORDELAIA RESORT
Luca Carnesecchi, Amministratore Delegato ITALIA HIGHLIGHTS – RELAIS DEI MOLINI
12:30 – 13:00 | Panel “Sicilia: Un Laboratorio di Eccellenza per l’Hospitality di Alta Gamma”
Peppe Mendola, Co-Owner ESSENCE OF SICILY
Giuseppina Costantino, Hotel Manager HOTEL METROPOLE Taormina
Rosario Rubino, General Manager THE ASHBEE HOTEL Taormina – GRAND HOTEL DES ÉTRANGERS Siracusa – PALAZZO EXCELSIOR Palermo
Piero Benigni, General Manager GRAND HOTEL SAN PIETRO Taormina
Roberto Oldano, Operation Manager VRETREATS
13:00– 13:15 | Conclusioni
Nicola Romanelli, Founder TRAVEL HASHTAG ADVISORY
Giovanna Manganaro, General Manager MONACI DELLE TERRE NERE
Sen. Gian Marco Centinaio, Vicepresidente SENATO
13:30 – 15:00 | Pranzo di arrivederci