Mangia’s punta su Ragusa: il CEO rivela new entry, risultati e trend

Marcello Mangia, presidente e CEO di Mangia’s, conosciuta prima del rebranding del 2021 come Aeroviaggi S.p.A, dà un’esclusiva a Travelnostop.com sulle prossime acquisizioni del brand a margine della premiazione dei Magnifici Sette del turismo siciliano che si è svolta durante le celebrazione per la Giornata mondiale del Turismo.

L’imprenditore ha rivelato, infatti, di aver appena firmato per la gestione dell’Acacia Resort di Campofelice di Roccella, che dall’estate prossima aggiungerà 250 camere all’offerta Mangia’s in Sicilia.

Inoltre, ha annunciato anche la new entry per la prossima stagione: si tratta dell’ex Club Med di Kamarina, nel ragusano, che dai primi di luglio diventerà Costa Ragusa, candidata a diventare una delle destinazioni più ambite del Mediterraneo. L’acquisizione fa parte di un progetto di ampliamento dei poli turistici del leisure in Sicilia: accanto a Taormina, Cefalù e Sciacca si aggiungerà la destinazione barocca nel sud-est.

Il brand gestisce già 13 Hotel in Sicilia e Sardegna: 9 Resort 4 e 5 stelle, 2 City Hotel e 5 Clubs. “Questo è il preludio ad altri investimenti, con un possibile sviluppo nel campo del golf”, ha quindi concluso Mangia.