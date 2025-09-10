Non solo ricette: la guida per la Sicilia di Giusi Battaglia

Volto noto di Food Network e ormai ‘beniamina’ del pubblico social, la palermitana Giusi Battaglia – in arte “Giusina” – è diventata l’ambasciatrice dei sapori siciliani in Italia, amata per la semplicità e ironia con cui, in tv e sui suoi profili social, spiega le ricette della tradizione.

Oggi racconta a Travelnostop.com come ha trasformato la cucina di casa in un viaggio alla scoperta della cultura siciliana, anche quella più sconosciuta, con un nuovo libro che attraverso i suoi sapori racconta un’Isola inedita.

La sua avventura nel mondo della cucina inizia per caso. Dopo la laurea in giornalismo e uffici stampa, lascia la Sicilia per trasferirsi a Milano e avviare la propria carriera nell’ambito della comunicazione. “Da quel momento penso che l’amore viscerale per la mia terra d’origine sia quintuplicato: quando hai qualcosa ‘sottomano’ è più facile darla per scontata. Appena mi sono allontanata mi sono resa conto che mi mancava terribilmente”, racconta a Travelnostop.com.

Da questa mancanza nasce l’esigenza di raccontare la sua cultura all’Italia intera. Durante il primo lockdown comincia così a pubblicare sui suoi canali social video tutorial di ricette siciliane, attirando l’attenzione del direttore di Food Network. Questa corrispondenza darà vita al programma TV “Giusina in cucina”, diventato anche un libro.

“Il mio non non è soltanto un lavoro di raccolta di ricette – precisa Giusi – ma prima di tutto il racconto di una cultura e di una storia, che si esprime anche attraverso le ricette”. Un percorso di ricerca e di tradizione, iniziato con le ricette di casa e che poi si è allargato alla scoperta di tradizioni spesso dimenticate della nostra regione.

Il suo nuovo libro, già disponibile in pre-order, si intitola infatti ‘Giusina in cucina: la Sicilia dei sapori segreti’, edito da Cairo. “Una guida sentimentale che racconta la ‘mia’ Sicilia. Ho visitato e ho scritto di luoghi ricchi di storia ma anche poco toccati dal turismo di massa, che io stessa non conoscevo, importanti da visitare sia per un turista che per un siciliano”.

Giusi cita, tra le tappe di questo viaggio che le sono rimaste più impresse, il piccolo centro agricolo di San Biagio Platani (AG), con i suoi caratteristici archi di pane, allestiti ogni anno in occasione della Pasqua. Oppure la piantagione di caffé a Palermo, che la rende il punto del mondo più a nord in cui si coltiva questa pianta originaria dell’Etiopia. E ancora Caltanissetta, patria europea del torrone.

“In questo viaggio ho scovato realtà che non conoscevo, delle chicche interessanti che però, guardando più in profondità, sono anche delle testimonianze importanti, che sentivo la necessità di comunicare: questo è lo scopo di questo libro”.

Giusi con il suo lavoro ha scelto di fare luce sui gioielli più nascosti della Sicilia: un approccio al turismo sostenibile che supporta le persone di questi luoghi e regala al resto del mondo la scoperta di piccoli scrigni di bellezza e storia.