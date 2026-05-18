Campagna & mare: la proposta sulla costa agrigentina per una vacanza a 360°

Non solo il mare, la spiaggia, i party o il kajak. Per chi alla vacanza di mare nell’agrigentino vuole abbinare un indirizzo nel bel mezzo della tipica campagna siciliana tra gli ulivi secolari c’è un nuovo indirizzo. Si tratta della Masseria Agnello, rilevata dai fratelli Vita, che già da qualche anno hanno lanciato con successo sul mercato turistico il Cala Manbrù Beach Club, già aperto al pubblico nei weekend di maggio.

La struttura ricettiva, situtata a Realmonte a pochi km dalla Scala dei Turchi e dalla Valle dei Templi, invece, aprirà le porte lunedì 1 giugno. Un tempo fu residenza di campagna dei Baroni Agnello: una nobile famiglia siciliana di origini pisane. Il casale è stato ristrutturato conservando i volumi originari e il suo antico charme. Il lussureggiante giardino, la piscina, la disposizione degli spazi, il ristorante, gli ambienti ariosi, le raffinate camere dotate di tutti comfort fanno della Masseria Agnello un luogo dal fascino irripetibile in cui le pietre originali, i soffitti in legno e le ceramiche siciliane convivono con un comfort moderno e discreto.

Complessivamente Masseria Agnello dispone di 12 camere, è quindi ideale per individuali e piccoli gruppi ma anche ad ospitare eventi e baqueting grazie ai suoi saloni storici con archi in pietra e camini e terrazze panoramiche dove degustare aperitivi al tramonto sulle colline.

Ma non solo, la masseria punta anche a offrire ai suoi ospiti proposte di turismo esperienziale: dalle uscite in barca a vela ai corsi di cucina, passando alle cooking class e al noleggio di bici elettriche per raggiungere la Scala dei Turchi e il Cala Manbrù a Siculiana Marina. E proprio al Cala Manbrù gli ospiti potranno usufruire della postazione in una spiaggia a pochi metri dalla Riserva di Torre Salsa che mette a disposizione 100 Lettini Premium disposti con ampio spazio per la massima privacy e comfort, un bar e un ristorante che organizza eventi speciali tra musica d’autore e alta gastronomia, ma anche escursioni in barca a vela, tour in kajak e SUP e degustazioni di oli e vini.