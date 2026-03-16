Autocertificazione per le strutture ricettive: tutte le info utili

Dal 1 luglio al 31 dicembre 2026 le strutture turistico ricettive alberghiere ed extralberghiere dovranno presentare l’autocertificazione per la classificazione per il quinquennio 2027/2031.

Lo ricorda Saverio Panzica, esperto di egislazione turistica ribandendo che “la classificazione delle strutture turistico-ricettive ha validità per un periodo di cinque anni. Per le strutture turistico-ricettive attivate, classificate o riclassificate durante il periodo di validità la classificazione ha valore per la frazione residua del periodo stesso. Gli adempimenti relativi al rinnovo delle classificazioni sono espletati nel semestre precedente la scadenza.

La classificazione delle strutture turistico-ricettive è determinata in base ad autocertificazione dell’interessato tramite la presentazione della SCIA di cui all’articolo 9 al SUAP del comune territorialmente competente. Il SUAP, effettuate le verifiche di competenza, trasmette copia della SCIA al dipartimento del turismo, dello sport e dello spettacolo. Le variazioni della classificazione sono soggette a comunicazione da effettuarsi al dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo e al comune territorialmente competente”.

Per tutte le segnalazioni e le comunicazioni di classificazione, rinnovo della classificazione, variazione della classificazione e modifica delle strutture turistico-ricettive è previsto il versamento di diritti di segreteria pari a 75 euro su apposito conto corrente della Regione siciliana. Il mancato versamento comporta l’invalidità della segnalazione o della comunicazione. In caso di variazioni o integrazioni della segnalazione o della comunicazione il versamento va nuovamente eseguito.

Si ricorda che gli alloggi agrituristici e gli alloggi in aziende ittiche di cui all’art. 3 della L.R. n. 6/2025 sono regolamentati con apposite disposizioni emanate dall’Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea. I Marina Resort, gli alloggi nautici diffusi ed i Boat & Breakfast di cui all’art. 3 della L.R. n. 6/2025 sono regolamentati con apposite disposizioni emanate dall’Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità. Pertanto, non sono soggetti alla comunicazione di classifica quinquennale.

A seguire un’AUTOCERTIFICAZIONE DI CLASSIFICA per le strutture ricettive, escluse le locazioni turistiche.