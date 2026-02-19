Ex Chimica Arenella, un futuro tra turismo e zero emissioni

Entra nel vivo la seconda fase del bando internazionale “Reinventing Cities”, promosso dalla rete globale C40 Cities in collaborazione con il Comune di Palermo e l’Agenzia del Demanio, dedicato alla riqualificazione dell’area Ex Chimica Arenella.

L’obiettivo è quello di realizzare nell’area della ex Chimica Arenella un processo di rigenerazione urbana, a basso impatto ambientale e ad alto tasso di innovazione, di valenza anche sociale e culturale, da attuarsi attraverso un intervento di parziale recupero e parziale sostituzione dell’esistente tessuto urbanistico edilizio anche con dotazioni di prossimità per il quartiere.

Il sito, per le sue caratteristiche, si presta ad ospitare svariate funzioni, quali ad esempio strutture turistico-ricettive, attrezzature sportive e per il tempo libero, attività culturali, attività per l’artigianato e qualsiasi altra funzione compatibile con il pregio dell’ambito, e in linea con i principi progettuali e i criteri di sostenibilità definiti dal bando.

“Con l’avvio della seconda fase del bando compiamo un passo concreto verso la rigenerazione di un’area simbolica della nostra costa – dice il sindaco Roberto Lagalla -. L’Ex Chimica Arenella può diventare un laboratorio internazionale di innovazione urbana, capace di attrarre investimenti e competenze e di restituire ai cittadini un luogo rigenerato, sostenibile e aperto alla città. Questo percorso conferma la volontà dell’amministrazione di guidare Palermo verso un modello di sviluppo responsabile, attento all’ambiente e alle nuove economie urbane. Con Reinventing Cities, Palermo rafforza il proprio impegno nella rigenerazione urbana sostenibile e nella costruzione di una città più resiliente, inclusiva e orientata al futuro, valorizzando uno dei luoghi più significativi del waterfront cittadino attraverso un processo aperto all’innovazione internazionale e al coinvolgimento della comunità locale”

Con l’approvazione dell’Addendum al regolamento, l’amministrazione comunale definisce modalità, requisiti e criteri per la presentazione delle proposte finali da parte dei quattro team selezionati al termine della prima fase, che sono:

· Progetto: PST – I Love when a Program Comes Together –

· Progetto: I Parchi dell’Arenella – A New Community Hub –

· Progetto: Alchimia –

· Progetto: Arena Arenella –

I 4 team avranno tempo fino al 18 luglio 2026 per presentare le proposte definitive, corredate da relazioni tecnico-descrittive, elaborati progettuali e piani economico-finanziari. Ppresumibilmente entro l’autunno 2026 sarà annunciato il team vincitore

L’Assessore alla rigenerazione urbana Maurizio Carta sottolinea che “la seconda fase del bando richiede ai team una visione progettuale avanzata e integrata. Chiediamo progetti capaci di connettere innovazione architettonica, prestazioni ambientali e inclusione sociale, trasformando l’Ex Chimica Arenella in un modello di quartiere resiliente e a emissioni zero”.