FUNT, ministero del Turismo premia Marsala

15 Gennaio 2026, 11:43

Il ministero del Turismo, guidato da Daniela Santanchè, valuta positivamente il progetto “Marsala 4.0: Tra Innovazione e Tradizione” presentato dall’amministrazione Grillo e per il quale beneficerà del finanziamento di quasi 130 mila euro.

Le risorse provengono dal Fondo Unico Nazionale per il Turismo (FUNT), con il quale il ministero assegna contributi per interventi e investimenti nel settore turistico. L’obiettivo indicato nel progetto – che prevede una compartecipazione del Comune di 43 mila euro – è quello di valorizzare il territorio attraverso grandi eventi culturali e concerti di rilievo nazionale, funzionali alla destagionalizzazione e al posizionamento mediatico di Marsala, quale destinazione turistica 4.0, secondo il progetto presentato lo scorso settembre con delibera della Giunta Grillo.

