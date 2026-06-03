Legambiente premia Custonaci per il suo mare

C’è anche Custonaci, tra gli otto comuni italiani che riceveranno una targa con menzione speciale, a Venezia, nell’ambito della presentazione della “Guida al mare più bello” e della premiazione di Legambiente e Touring Club Italiano delle località “Cinque Vele 2026”, in occasione della manifestazione “Venice Climate Week – Planet Aqua, Planet Peace” in programma venerdì 5 giugno.

I vertici nazionali di Legambiente hanno deciso assegnato il riconoscimento “per l’importante lavoro di rivalutazione dell’identità culturale e del patrimonio materiale e immateriale, per i progetti di sviluppo del turismo sostenibile e di protezione ambientale e, infine, per il percorso di innovazione progettuale che il comune ha già intrapreso”.

“Ringrazio Legambiente – dice il sindaco di Custonaci Fabrizio Fonte – per aver apprezzato il percorso amministrativo verso una sempre maggiore sostenibilità, con una serie di interventi per restituire bellezza, funzionalità e nuovi spazi di socializzazione alla nostra comunità e ai visitatori che restano sempre affascinati dall’integrità del paesaggio e dalla qualità del mare”.

Soddisfazione è stata espressa anche dall’assessore regionale al Territorio e all’ambiente, Giusi Savarino: “il riconoscimento conferito da Legambiente e Touring Club Italiano alla città di Custonaci rappresenta il giusto premio per un percorso fondato su politiche attente di gestione ambientale e di valorizzazione del territorio costiero. Come assessorato abbiamo sostenuto, e continueremo a sostenere, la tutela del patrimonio naturalistico e paesaggistico, nella consapevolezza che la salvaguardia delle risorse naturali costituisce una priorità strategica per lo sviluppo della nostra Isola. Questo importante risultato – prosegue l’assessore – è anche il frutto del lavoro svolto dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Fabrizio Fonte, che ha saputo investire con continuità nella tutela dell’ambiente, nella valorizzazione delle coste e nella promozione di un modello di sviluppo sostenibile. Quando le istituzioni collaborano con una visione condivisa e una buona capacità amministrativa, i risultati arrivano e vengono riconosciuti anche a livello nazionale”, conclude.