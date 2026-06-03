Scala dei Turchi, tutte le novità per l’estate

Continua il piano avviato dall’amministrazione comunale di Realmonte per migliorare e valorizzare la Scala dei Turchi. L’obiettivo è rendere più confortevole, sicura e organizzata l’esperienza in uno dei luoghi più iconici della costa meridionale siciliana.

Tra le novità appena introdotte la presenza di alcune aree attrezzate con gazebo, pensate per offrire riparo dal sole e momenti di sosta ai tanti turisti che ogni giorno raggiungono il sito. Parallelamente è stata installata una nuova segnaletica informativa, caratterizzata da contenuti più chiari e completi, con l’obiettivo di guidare i visitatori nella conoscenza e nella fruizione responsabile del patrimonio naturalistico locale.

Nell’ambito delle attività di manutenzione e tutela dell’area, è stato inoltre effettuato il ripristino della recinzione temporanea. La misura resterà in vigore fino alla conclusione delle procedure amministrative necessarie per la realizzazione di una nuova soluzione definitiva, progettata per garantire maggiore funzionalità e una migliore integrazione con il paesaggio circostante.

Nei prossimi mesi sono previsti ulteriori investimenti dedicati ai servizi e all’accoglienza. Tra i progetti annunciati figurano la realizzazione di bagni pubblici, il potenziamento del servizio navetta già avviato nel 2025 e l’istituzione di nuovi spazi di sosta per autobus turistici nelle vicinanze del campo sportivo comunale, al fine di migliorare la viabilità e l’organizzazione degli arrivi.