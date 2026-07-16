Scala dei Turchi, ora la nuova porta di accesso è il mare

Novità per i turisti che vogliono visitare la Scala dei Turchi senza affrontare il percorso via terra: adesso è possibile percorrere la passerella galleggiante con corridoio di lancio realizzata a ridosso dello stabilimento balneare Lounge Beach Scala dei Turchi.

L’iniziativa nasce da un’intuizione dell’imprenditore Nino Sanfilippo, titolare e gestore del Lounge Beach Scala dei Turchi, tra gli stabilimenti balneari più rinomati della costa agrigentina. La passerella galleggiante permette infatti a yacht, barche a vela, gommoni e imbarcazioni da diporto di sostare a oltre 300 metri dalla costa e, in sicurezza, raggiungere comodamente la terraferma con il tender elettrico messo a disposizione dal Lounge Beach Scala dei Turchi, vivendo la Scala dei Turchi da una prospettiva diversa: quella del mare. Si tratta di un servizio che amplia l’offerta turistica del territorio e valorizza una modalità di fruizione sempre più richiesta dai diportisti. L’obiettivo infatti è favorire un turismo più qualificato e diversificato, offrendo un accesso diretto alla Scala dei Turchi a chi naviga lungo la costa siciliana.