Travel+Leisure celebra Ortigia: uno dei luoghi più belli d’Italia

Ortigia conquista Travel + Leisure: il prestigioso magazine di settore ha celebrato in un lungo articolo il centro storico di Siracusa descrivendolo come “uno dei luoghi più belli d’Italia”, capace di offrire tutto ciò che i viaggiatori cercano: vicoli acciottolati, piazze barocche, resti archeologici di grande valore e panorami mozzafiato sul Mar Mediterraneo. Un concentrato di storia, cultura e tradizione enogastronomica che rende l’isola una meta imperdibile per chi visita la Sicilia.

Secondo Travel + Leisure, ciò che rende Ortigia speciale è la sua capacità di racchiudere in appena due chilometri di perimetro tutto il meglio della Sicilia: dalle architetture barocche alle botteghe tradizionali, dai mercati vivaci ai ristoranti di pesce fresco affacciati sul mare.

La rivista internazionale che vanta milioni di lettori in tutto il mondo, ha affidato il racconto del viaggio anche alla voce di Linda Sarris, esperta di turismo e chef palermitana che organizza esperienze culinarie e culturali in Sicilia.

L’articolo consiglia anche i migliori hotel, ristoranti, luoghi ed esperienze da provare per vivere al meglio la città siciliana